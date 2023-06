Politik Neues Co-Präsidium für die SP Rothenburg Nach vier Jahren als Parteipräsident gibt Matthias «James» Retsch sein Amt ab. Lara Juen und Thomas Wespi übernehmen gemeinsam die Leitung der Rothenburger SP.

Lara Juen (31), Mutter zweier kleiner Kinder und aufgewachsen in der Stadt Luzern, arbeitet als Arbeitsagogin für Menschen mit Beeinträchtigung. Thomas Wespi (44), ebenfalls Vater zweier kleiner Kinder, ist in Rothenburg aufgewachsen und arbeitet als Sekundarlehrer. Beide kandidierten für die diesjährigen Kantonsratswahlen und übernehmen nun gemäss Mitteilung das Co-Präsidium der SP-Ortspartei Rothenburg. «Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Engagement zu einer familienfreundlichen Gemeinde Rothenburg mit hoher Wohnqualität beitragen können», lassen sich die beiden zitieren.

Lara Juen und Thomas Wespi. Bild: SP Rothenburg

Matthias «James» Retsch leitete die Rothenburger SP seit 2019. Er gibt das Präsidium aufgrund seiner Wahl zum Richter am Bezirksgericht Luzern ab. Die Übergabe erfolgte an der Partei-Generalversammlung am 13. Juni. (zfo)