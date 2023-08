Politik Präsident der GLP Ebikon tritt ab – Nachfolger steht bereit Sandor Horvath hört nach zwölf Jahren als Präsident der GLP Ebikon auf. Daniel Kilchmann soll übernehmen.

Sandor Horvath tritt als Präsident der GLP Ebikon zurück. Bild: zvg

Seit der Gründung der GLP Ebikon im Jahr 2011 war Sandor Horvath deren Präsident. Nun tritt der 53-Jährige zurück, wie die Partei mitteilt. «12 Jahre sind genug. Es ist Zeit, die Führung an jüngere Kräfte zu übergeben», wird Horvath in der Mitteilung zitiert. Er fügt an: «Nächstes Jahr beginnt in Ebikon mit dem Einwohnerrat eine neue politische Epoche. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um abzutreten und die Führung an neue Kräfte zu übergeben.»

Horvath tritt auch aus dem Parteivorstand zurück. Er wolle in Zukunft vermehrt seine Hobbies pflegen, viel Zeit mit Familie und Freunden verbringen und sich auf seine Arbeit als Rechtsanwalt konzentrieren.

Der designierte neue GLP-Präsident Daniel Kilchmann. Bild: Matthias Jurt

Daniel Kilchmann war bereits Vize

Als Nachfolger für das GLP-Parteipräsidium steht Daniel Kilchmann bereit. Der 40-jährige Familienvater ist Vizepräsident sowie Kassier der GLP Ebikon und «kennt die Abläufe entsprechend gut, um die Kontinuität in der Partei sicherzustellen», heisst es weiter in der Mitteilung. Der in Kriens aufgewachsene Kilchmann ist zudem Mitglied der Controllingkommission und der Spezialkommission zur Einführung des Einwohnerrats. Die Ersatzwahl für das GLP-Präsidium findet am 14. September statt. (std)