Politik SVP-Urgestein Räto Camenisch tritt aus dem Krienser Einwohnerrat zurück Der gebürtige Bündner war während rund 20 Jahren im Krienser Einwohnerrat sowie im Luzerner Kantonsrat tätig.

Der Krienser SVP-Politiker Räto Camenisch. Bild: Boris Bürgisser

Eine lange politische Karriere ist zu Ende gegangen: Räto Camenisch (SVP) ist als Krienser Einwohnerrat zurückgetreten. Der 78-Jährige wurde an der Sitzung vom vergangenen Donnerstag verabschiedet. Für ihn rückt Sandro Bucher nach.

Der in Chur aufgewachsene Camenisch arbeitete früher als Arzt. Politisch war er während rund 20 Jahren im Krienser Einwohnerrat tätig, lange auch als Fraktionschef. Dem Luzerner Kantonsrat gehörte er ebenfalls zirka 20 Jahre lang an. Beide Parlamente durfte er präsidieren: den Kantonsrat im Jahr 2003, den Einwohnerrat im soeben abgelaufenen Amtsjahr 2022/23. Bereits beim Antritt des Amts als «höchster Krienser» kündigte er gegenüber unserer Zeitung an, dass dies wohl «der letzte Dienst» sei, den er für die Partei leisten könne.

Camenisch war auch überparteilich aktiv. So gehörte er zu den Gründern des überparteilichen Komitees «Frischer Wind» für die Stadtratswahlen 2020, das nur Nicht-Bisherige vorschlug – und so den Weg ebnete für die komplette Neubesetzung der Krienser Exekutive. Insbesondere aber setzte er sich für eine siedlungsverträgliche Umsetzung des Autobahnprojekts Bypass ein, unter anderem als Präsident des Krienser Bypass-Komitees, dem alle Parteien angehören. (std)