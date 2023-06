Polizei Mann bei Sturz von Mauer auf St. Karli Quai verstorben – Polizei geht von Unfall aus Am Sonntagmorgen wurde in der Stadt Luzern ein 37-jähriger Mann tot aufgefunden. Die Luzerner Polizei geht aktuell von einem Unfall aus. Es werden Zeugen gesucht.

Der St. Karli Quai in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 01.06.2023)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, wurde die Luzerner Polizei informiert, dass eine Person in der Stadt Luzern von einer Mauer auf den St. Karli Quai gestürzt ist. Vor Ort wurde ein 37-jähriger Mann tot aufgefunden, so die Polizei in einer Mitteilung.

Der Mann befand sich scheinbar zuvor auf der Brüggligasse und stürzte dann über die Mauer auf den St. Karli Quai. Dabei hat er sich tödlich verletzt. Die Untersuchungsbehörden gehen im Moment von einem Unfall aus.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte direkt an Tel. 041 248 81 17. (zfo)