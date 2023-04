Polizei Mann stösst in der Stadt Luzern sechs ältere Menschen um – sein Motiv ist unbekannt Am Donnerstagnachmittag hat ein 31-jähriger Mann in der Stadt Luzern sechs Personen umgestossen und zum Teil verletzt. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Das Motiv ist bisher unklar.

Fünf Personen wurden am Donnerstagnachmittag in der Stadt Luzern leicht verletzt. Der Grund? Ein 31-jähriger Mann hat die älteren Personen angerempelt und zum Teil umgestossen. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Eine sechste Person hatte weniger Glück und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Voraussichtlich könne sie dieses am Samstag wieder verlassen, teilt die Polizei mit.

Der Täter konnte zeitnah von der Polizei festgenommen werden, das Motiv für seine Tat wird noch abgeklärt. (mha)