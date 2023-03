Post Luzerner Altstadt bleibt ab April ohne eigene Postfiliale Die Poststelle in der Bäckerei Merz am Weinmarkt wird aufgehoben. Die Suche nach einem Ersatz blieb erfolglos.

Das Post-Logo wird bald von der Eingangstür zur Bäckerei Merz verschwinden. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. 3. 2023)

Bis Ende März können in der Bäckerei Merz am Weinmarkt noch Postgeschäfte abgewickelt werden. Danach ist Schluss mit der Zusammenarbeit als Partnerfiliale der Post. Die Schliessung per 1. April hat die Bäckerei schon im vergangenen Herbst kommuniziert. Als Grund gab sie unter anderem an, dass der Ladenbetrieb durch die Postkundschaft zu stark gestört werde. Merz ist kein Einzelfall: Gemäss dem «Blick» haben alleine im Jahr 2022 rund 73 Läden oder Apotheken, die eine Agentur führten, dem gelben Riesen den blauen Brief geschickt.

Damit verliert die Luzerner Altstadt ihre einzige Postfiliale. Ein Ersatzstandort in einem anderen Ladengeschäft ist nicht in Sicht. In den News aus dem Quartierverein Altstadt erklärt Beni Lötscher, Verantwortlicher bei der Post, wie schwierig es sei, eine geeignete Filiale als Partnerin zu finden. So muss es eine juristische Person sein, welche den Standort ohne Betriebsferien an fünf Tagen pro Woche offenhält. Weiter muss das Partnerangebot mit dem Postangebot kompatibel sein. Der Zutritt muss barrierefrei und die Aussicht auf eine längerfristige Zusammenarbeit gesichert sein. Und zu guter Letzt muss eine Zufahrtsmöglichkeit mit einem Fahrzeug vorhanden sein.

Gemäss Beni Lötscher gab es bei der Suche nach einer neuen Altstadt-Post Anregungen aus der Bevölkerung. Diese habe man zusammen mit eigenen Standortprüfungen unter die Lupe genommen. Mit zwei Geschäften wurden dann vertiefte Gespräche geführt – am Ende aber ohne Resultat. Somit bleibt der Bevölkerung in der Altstadt nur der Gang zur Hauptpost am Bahnhofplatz, zur Post an der Zürichstrasse oder zur Postagentur bei Von Moos am Kasernenplatz.

Adligenswil: Post neu im Coop

Andernorts arbeitet die Post auch mit Grossverteilern zusammen. So etwa in Adligenswil, wo die Poststelle in die Migros eingegliedert ist. Dies allerdings nur noch bis Ende Mai. Danach wird die Post in die Coop-Filiale im Adligenswiler Dorfzentrum umziehen, wo sie am 5. Juni neu eröffnet. Wäre eine solche Lösung auch für die Luzerner Altstadt denkbar – zum Beispiel im Coop City am Mühlenplatz? Man habe von der Post keine entsprechende Anfrage erhalten, sagt Coop-Mediensprecher Dean Fuss. Offenbar setzt die Post in erster Linie in Dörfern auf die Zusammenarbeit mit Migros oder Coop. So wird neben Adligenswil in Kürze noch eine weitere Coop-Filiale in der Zentralschweiz eine eigene Poststelle erhalten: Diese Woche wird der Coop Walchwil mitsamt Post neu eröffnet.