Premiere in Littau Vor dem Zentrum Fanghöfli steht bald ein digitales Werbeplakat An der Luzernerstrasse entsteht ein Bildschirm, wie es ihn in der Region Luzern noch nicht gibt.

In der Stadt Luzern liegt zurzeit ein spezielles Baugesuch auf: Das Unternehmen Livesystems AG plant im Stadtteil Littau einen digitalen Werbebildschirm. Er soll in der Nähe des Wohn- und Einkaufszentrums Fanghöfli entstehen, zwischen zwei Parkplätzen an der Luzernerstrasse.

Am Luzerner Bahnhof sind vergleichbare Screens häufiger anzutreffen. Sie unterscheiden sich aber in mehrerer Hinsicht von der digitalen Fläche in Littau. So sind die Screens am Bahnhof wesentlich kleiner und hochformatig, während derjenige beim Fanghöfli einem grossen Plakat im Querformat (2,7 mal 1,3 Meter) entspricht:

Visualisierung: Livesystems AG

Laut Projektbeschrieb ist die neue Tafel zudem dafür gedacht, Werbeinhalte «statisch anzuzeigen»; die Standbilder sollen lediglich im 24-Stunden-Rhythmus wechseln. Vorgesehen sind also keine Filmwiedergaben oder interaktive Elemente, sondern die Anzeige eines klassischen Plakats – nur eben mit LED-Lampen. Das Projekt soll zwischen 2500 und 3000 Franken kosten.

Erster Screen dieses Formats in Luzern

Der Bildschirm sei dimmbar und könne nachts abgeschaltet werden, schreibt die Livesystems AG, die schweizweit digitale Werbeflächen vermarktet. Die Firma ist unter anderem verantwortlich für die Werbung an Bahnhöfen, Tankstellen und in den Filialen der Post. Mittlerweile ist Livesystems gar ein Tochterunternehmen der Post, wie das IT-Magazin «Netzwoche» schreibt. Eigentümerin des Standortes in Littau ist denn auch die Post.

«Für die Livesystems ist es in der Region Luzern die erste Umsetzung eines digitalen Screens in diesem Format», schreibt die Kommunikationsleiterin Mirjam Tschachtli auf Anfrage. Wieso erfolgt diese Premiere ausgerechnet an diesem Standort? Er erfülle die nötigen Auswahlkriterien, so Tschachtli – und sei sorgfältig hinsichtlich Kontaktchancen und Autofrequenz geprüft worden.