Zweite Ausgabe Bunt und divers: Die Pride kommt wieder nach Luzern 2022 fand seit 17 Jahren das erste Mal wieder eine Pride in Luzern statt. Dieses Jahr soll die Pride Festivalcharakter erhalten – und ab jetzt alljährlich in der Zentralschweiz stattfinden.

Lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, queer, intersexuell und asexuell – dies sind die Bedeutungen der Buchstaben von LGBTQIA+. Diese bezeichnen alle weiteren sexuellen Orientierungen und Geschlechteridentitäten, welche neben der Heterosexualität existieren. Das Plus – oft wird auch das Gendersternchen verwendet – steht für alle weiteren Identitäten.

So bunt zog die Pride 2022 durch die Luzerner Altstadt. Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. 9. 2022)

Pride bedeutet übersetzt Stolz und wurde ganz bewusst gewählt. Es signalisiert, dass sich queere Menschen nicht für ihr Sein schämen, sondern stolz auf dieses sind. Die Pride steht also für Selbstbewusstsein, Toleranz und Akzeptanz, zudem wendet sie sich gegen Ausgrenzungen, Stigmatisierung und Kriminalisierung queerer Menschen.

Die Pride nahm ihre Anfänge im Juni 1969 in New York City bei den Stonewall-Unruhen. Dort wehrten sich Menschen aus der LGBT+ Gemeinschaft gegen eine Razzia im «Stonewall Inn», einer Szenenbar in der Christopher Street. 1970 fand dann der erste «Christopher Street Liberation Day» als Erinnerung an die Ereignisse statt – schon damals gab es eine Parade, an der 4000 Menschen teilnahmen. Daraus entwickelte sich die Pride, welche seither in vielen Städten der USA und Europa ab Anfang Juni stattfinden.

Längere Route und grössere Party

«Die Verabschiedung des Partnerschaftsgesetzes gab 2005 den Ausschlag zur Veranstaltung der ersten Pride in Luzern», sagt Christian Sprenger, Co-Präsident von Pride Zentralschweiz. Es wurde gefeiert, für den Schritt in die richtige Richtung gedankt, aber auch weiter für Akzeptanz und Sichtbarkeit demonstriert. An der ersten Pride-Parade in Luzern nahmen ungefähr 10’000 Personen teil. Im letzten Jahr fand seit siebzehn Jahren das erste mal wieder eine Pride in Luzern statt. Die Zahl der Besuchenden von 2005 wurde mit den rund 2000 Teilnehmenden nicht übertroffen. Das war laut Sprenger aber auch nicht das Ziel.

2005 fand in Luzern die erste Pride-Parade statt. Sigi Tischler/Keystone (Luzern, 18. 6. 2005)

«Die diesjährige Pride wird mit Festivalcharakter daherkommen», so Sprenger. Das heisst, dass im Gegensatz zum letzten Jahr nicht nur der Pride-Umzug, sondern auch ein Eventtag geplant ist. Verteilt über den gesamten Tag wird es ein grosses Angebot an Informationsständen und Aufführungen geben. Es werden verschiedene Reden gehalten, es wird aufgeklärt und performt. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, und es wird verschiedene Essens-und Getränkestände geben. Auch Kinder und Jugendliche kommen nicht zu kurz, denn das Motto «Zäme» soll alle einschliessen.

Die Demonstration startet am 26. August am Abend und führt vom Kurplatz aus über die Seebrücke zum Theaterplatz. Von dort aus bewegt sich der Zug durch die Altstadt über den Falkenplatz, bis das Ziel hinter dem Bourbaki erreicht wird. Dort wird erneut die After-Party stattfinden. Jedoch hat Pride Zentralschweiz in diesem Jahr das gesamte Bourbaki gemietet und nicht bloss den unteren Teil, teilt Sprenger auf Anfrage mit. Es wurde also sowohl die Route verlängert als auch der Raum für die After-Party vergrössert, weshalb es nicht mehr zu Auflösungs- und Platzproblemen wie im letzten Jahr kommen soll. Damals endete der Pride-Umzug auf dem Löwenplatz vor dem Bourbaki. Für die vielen Leute gab es sowohl rund um das Gebäude als auch im Innern zu wenig Platz.

Die Pride will zur Tradition werden

Auch dieses Mal sind die drei Luzerner Landeskirchen wieder mit dabei. Laut Meinrad Furrer, Leiter der Peterskapelle in Luzern, werden diese unter dem Motto «Gott liebt vielfältig. Wir auch» mitlaufen und am Sonntag einen Gottesdienst feiern. In der Pride-Woche, der Woche vor der Pride, setzt die Peterskapelle ein Zeichen für die LGBTQIA+-Gemeinschaft. Der tägliche Mittagsimpuls «zwölfnachzwölf» wird jeden Tag zu einem queeren Thema gestaltet, sagt Furrer und ergänzt, dass das Regenbogenbänkli wieder vor der Kapelle platziert wird und eine seelsorgende Person vor Ort sein werde. Am Pride-Festival wird es zudem einen Informationsstand der Kirchen geben.

«Die diesjährige Pride ist der Startschuss für eine jährliche Pride», bestätigt Sprenger. Es sei geplant, jedes zweite Jahr eine Pride in Luzern zu veranstalten, und Sprenger ergänzt: «Uns ist es wichtig, die Zentralschweiz einzubeziehen, wir möchten im Jahr dazwischen beispielsweise eine Pride in Zug oder in Schwyz veranstalten.» Das Ziel «Pride goes country», also dass die Pride aufs Land geht, wird also weiterverfolgt – und die Events auf dem Land vergrössert.