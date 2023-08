LGBTIQ+-Community 1500 Personen ziehen an Pride Zentralschweiz durch Luzern Mehrere hundert Personen haben sich zum Zentralschweizer Pride-Festival versammelt. Nach Ansprachen beim Pavillon zog die Community durch Luzern.

Impressionen der 2. Pride Zentralschweiz Video: Veronika Rojek-Wöckner

Rund 1500 Personen sind am Samstagabend am Umzug der zweiten Pride Zentralschweiz durch Luzern gezogen. Die Kundgebung war bunt durchmischt und startete beim Pavillon am Kurplatz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen danach über die Seebrücke und die Bahnhofstrasse zum Theaterplatz, und weiter durch die Altstadt bis zum Bourbaki, wo auch die Afterparty stattfand.

Die Pride stand unter dem Motto «Zäme!». Es soll die Idee der Einheit und Solidarität in der LGBTIQ+-Community und darüber hinaus symbolisieren, ohne Diskriminierung oder Gewalt. Auch die Luzerner Kirchen waren unter dem Motto «Gott liebt vielfältig» präsent. Im vergangenen Jahr hatte in Luzern zum ersten Mal seit 17 Jahre wieder eine Pride stattgefunden. 2000 Personen waren dabei. (rem)