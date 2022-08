Baar Kimi Räikkönen begeistert seine Fans mit Liebeserklärung zum Hochzeitstag Formel-1-Legende Kimi Räikkönen und seine Frau Minttu feierten am Sonntag ihren sechsten Hochzeitstag. Auf Instagram begeistert «The Iceman» mit einer Liebeserklärung seine 2,8 Millionen Follower.

Am Sonntag postete der ehemalige Formel-1-Pilot Kimi Räikkönen eine Liebesbotschaft an seine Frau Minttu bei Instagram. Darin schreibt Räikkönen, dass die letzten Jahre wunderschön waren und «das Beste daran ist, dass wir noch so viele gemeinsame Jahre haben, auf die wir uns freuen können».

Seine Fans sind begeistert. Der durch seine unberührte, coole Art auch als «The Iceman» bekannte Rennfahrer zeige endlich Gefühle. Unter seinem Post schreiben sie:

«Der Iceman hat Gefühle? Wie wundervoll!»

«Der Iceman hat also doch kein Herz aus Eis»

«Der Iceman wird immer wärmer»

Am 7. August 2016 heirateten die beiden Finnen in der Toskana und leben zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn Robin in ihrer Luxusvilla in Baar. (rr)