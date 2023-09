Mitten im Zentrum Horwer Raiffeisenbank plant Ersatzneubau – auch wenn der Platz dafür etwas eng ist Weil ihr Sitz aus allen Nähten platzt, will die Raiffeisenbank das Gebäude ersetzen. Eigentlich hätte sie dafür gerne mehr Platz gehabt.

So könnte die Fassade des Raiffeisen-Neubaus zur Kantonsstrasse hin dereinst aussehen. Bild: zvg

Der Raiffeisenbank Horw geht’s gut – sie verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum. Das vergangene Geschäftsjahr schloss sie mit einem Gewinn von 1,83 Millionen Franken ab. Entsprechend wurde der Sitz im Zentrum der Gemeinde mehrfach um- und ausgebaut. Das ursprüngliche Haus stammt von 1932, beherbergte über mehrere Jahrzehnte die Horwer Poststelle und gehört seit 1991 der Raiffeisenbank.

Mittlerweile werden jedoch «die Anforderungen an ein zeitgemässes Bankgebäude nicht mehr sinnvoll abgedeckt». Dies schreibt die Bank in einem Baugesuch, das bei der Gemeinde Horw derzeit öffentlich aufliegt. Um die internen Abläufe zu optimieren, strebt die Bank einen «schlichten, zweckmässigen Ersatzneubau an. Und so sieht das Raumprogramm aus:

Im Untergeschoss befindet sich unter anderem und wenig überraschend der Tresorraum.

befindet sich unter anderem und wenig überraschend der Tresorraum. Im Erdgeschoss finden die meisten Kundenkontakte statt. Deshalb gibt’s hier einerseits eine rund um die Uhr zugängliche Zone mit Bancomaten, andererseits einen offenen Kundenbereich mit Sitzgelegenheiten und mehrere Besprechungszimmer. Weil sich vor dem Eingang die Bushaltestelle Horw Zentrum befindet, will die Bank das Vordach besonders ausladend ausführen. So können die ÖV-Benützenden auf einer überdachten Sitzbank auf die Busse warten.

Im ersten und zweiten Obergeschoss sind Büroräume vorgesehen.

sind Büroräume vorgesehen. Im Attikageschoss hat es Platz für einen Personalraum, eine teilweise gedeckte Terrasse sowie mehrere Sitzungszimmer, die miteinander zu einem grossen Saal verbunden werden können.

Der Neubau ist gemäss Daniel Hofmann, dem Vorsitzenden der Bankleitung, auf 35 bis 40 Arbeitsplätze ausgerichtet – aktuell beschäftigt die Raiffeisenbank Horw 24 Mitarbeitende. Der Bezug wäre im besten Fall im Frühjahr 2026 möglich. Noch offen sei, wohin die Bank ihre Arbeitsplätze während der Bauphase auslagern würde.

Pläne für einen Neubau schmiedet die Raiffeisenbank schon länger. Weil die eigene Parzelle allerdings relativ klein ist, liebäugelte sie mit dem Erwerb einer benachbarten, 463 Quadratmeter grossen Parzelle. Die Gemeinde wollte dieses Grundstück der Bank denn auch verkaufen – für 230’000 Franken. Aber der Einwohnerrat wies das Geschäft im Februar 2022 knapp zurück. So bemängelte etwa die L20 den «Spottpreis».

Die Parkplätze der Raiffeisenbank liegen auf einem gemeindeeigenen Grundstück, links ist das heutige Bankgebäude zu sehen. Bild: hor

Sicherheitsvorsteherin Astrid David Müller (SVP) argumentierte damals im Rat vergeblich damit, dass der Ist-Zustand für die Gemeinde und die Bank unbefriedigend sei und der Verkauf eine Win-win-Situation darstellte. Denn auf dem Gemeindegrundstück besteht seit 2002 eine dauerhafte Dienstbarkeit. Demnach hat die Bank dort das Recht zur Errichtung von Parkplätzen. Dies als Gegenleistung für das Durchfahrtsrecht zugunsten des benachbarten Coop-Supermarkts über das Raiffeisen-Areal.

Gemeinde bleibt offen für Gespräche

Wie Astrid David Müller nun auf Anfrage sagt, hat die Bank bald nach der Rückweisung des Geschäfts durch den Einwohnerrat signalisiert, dass sie ohne das erwähnte Grundstück weiterplane: «Verhandlungen haben deshalb keine mehr stattgefunden. Wir sind aber nach wie vor offen für Gespräche.» Wegen der Dienstbarkeit kann die Gemeinde ihr Grundstück sowieso nicht anders nutzen. Allfällige Änderungen des Ist-Zustandes bedürfen laut der Gemeinderätin einer Einigung der beiden Parteien und der Genehmigung durch den Einwohnerrat.

Laut Daniel Hofmann hatte die Raiffeisenbank 2022 «mit Bedauern vom Stichentscheid des Einwohnerrates Kenntnis genommen». Nachdem über den Kauf dieses kleinen Grundstückes bereits fast zwei Jahre verhandelt worden sei, habe man weitere Verhandlungen mit unsicherem Ausgang «als nicht mehr sinnvoll angesehen».