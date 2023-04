Rathausen Stiftung SSBL sucht neuen Chef – Pius Bernet geht in Pension Pius Bernet, Geschäftsführer der Stiftung SSBL, gibt seinen Rücktritt bekannt und geht mit 66 Jahren in Pension.

Die Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben (SSBL) mit Sitz in Rathausen sucht einen neuen Geschäftsführer und schreibt die Stelle in den nächsten Tagen aus. Denn der bisherige Stelleninhaber, Pius Bernet, geht im kommenden Sommer mit 66 Jahren in Pension. Er übergibt den Vorsitz der Geschäftsleitung ad interim seinem Stellvertreter Walter Dellenbach. Dies teilt die SSBL am Dienstag mit.

Pius Bernet 2018 auf dem SSBL-Areal in Rathausen. Bild: Roger Grütter

«Die Organisationsentwicklung ist auf gutem Weg. Ich konnte grosses Vertrauen in meine junge Geschäftsleitung entwickeln. Sie wird diesen Prozess umsichtig zu Ende bringen», wird Pius Bernet in der Mitteilung zitiert. Und Esther Schönberger, Stiftungsratspräsidentin SSBL, sagt zum «altersbedingten» Rücktritt: «Die SSBL hat Pius Bernet viel zu verdanken. Sein Engagement und seine Loyalität zur SSBL waren immens.»

Bernet war 2018 als Geschäftsführer in die SSBL eingetreten. Er hat laut Mitteilung mit der strategischen Neuausrichtung, den entsprechenden Reorganisationen, baulichen Massnahmen und umfassenden Digitalisierungsschritten die Stiftung für die kommenden Jahre fit gemacht. In seine Zeit fällt zudem der 50. Geburtstag der Stiftung 2021. Trotz Pandemie feierte die SSBL das Jubiläum an all ihren Standorten. (hor)