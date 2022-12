Recycling in Luzern Süd Provisorischer Ökihof im Hinterschlund soll bestehenden Standort in Horw entlasten Jetzt kommt Bewegung in die Ökihof-Standortfrage in Luzern Süd: Auf dem Areal Hinterschlund ist ein Provisorium geplant als Entlastung für Horw. Ein definitiver neuer Standort ist aber weiterhin nicht in Sicht.

Seit bald zwanzig Jahren bietet der Ökihof an der Technikumstrasse 2 in Horw der Bevölkerung die Möglichkeit, über 20 verschiedene Abfallfraktionen separat abzugeben. Rückstaus auf den umliegenden Strassen, enge Platzverhältnisse und ein baufälliges Gebäude verlangen jedoch nach Optimierung der aktuellen Situation. In den letzten zehn Jahren konnte trotz intensiver Suche in diesem Gebiet keine Lösung für einen neuen Standort gefunden werden.

Der Ökihof Horw. Bild: Philipp Schmidli (18. Februar 2020)

Deshalb wurde 2020 die bestehende Begleitgruppe mit den neu gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Städte Luzern und Kriens, der Gemeinde Horw sowie der Gemeindeverbände Real und Luzern Plus frisch gestartet.

Dank Absichtserklärung soll es vorwärts gehen

Nun ist im vergangenen November mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung neuer Schwung in die Angelegenheit gekommen, wie Real (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) mitteilt. Die Mitglieder der Begleitgruppe bekunden darin die Absicht, der Bevölkerung im Raum Luzern Süd künftig «eine attraktive Entsorgungslösung in Form einer oder mehrerer bedienter öffentlicher Sammelstellen (Ökihöfe) zur Verfügung zu stellen».

Im Rahmen einer Übergangslösung soll ein provisorischer Ökihof auf dem Areal Hinterschlund erstellt werden. Parallel dazu soll auf dem heutigen Areal in Horw eine Zwischenlösung mit einem optimierten Neubau und neuer Erschliessung die Sicherheit und den Komfort für Kundschaft, Nachbarschaft und Mitarbeitende nachhaltig verbessern. Der Standort Hinterschlund soll zudem zu Spitzenzeiten zur Entlastung des Ökhofs Horw dienen. Gleichzeitig werden weiterhin neue langfristige Standorte geprüft, wie Real weiter schreibt. (hor)