Referendum Volk muss über Billettsteuer in Kriens abstimmen Der Krienser Stadtrat will Sport- und Kulturvereine zur Kasse bitten. Nun wurde das Referendum eingereicht.

Der HC Kriens-Luzern in der Krauerhalle. Martin Meienberger / freshfocus

Die Stadt Kriens braucht dringend mehr Einnahmen, um ihre prekäre Finanzsituation zu verbessern. Der Stadtrat will deshalb die Billettsteuer auf lokale Veranstalter ausweiten. So müssten beispielsweise der SC Kriens, der HC Kriens-Luzern oder der Südpol 10 Prozent ihrer Ticketeinnahmen an die Stadtkasse abliefern. Steuerbefreit wären einzig Veranstalter, deren Erlös weniger als 10’000 Franken pro Jahr beträgt oder wenn ausschliesslich gemeinnützige Zwecke verfolgt werden.

Auch der Krienser Einwohnerrat sagte im Juni mit 20 zu 7 Stimmen Ja zur Ausweitung der Billettsteuer. Doch bevor die Änderung definitiv in Kraft treten kann, muss noch das Volk darüber befinden. Denn die Interessengemeinschaft «Gemeinsam für Krienser Vereine» hat erfolgreich das Referendum ergriffen. 500 Unterschriften wären nötig gewesen – gesammelt wurden über 700, wie die IG mitteilt.

Die Interessengemeinschaft ist ein Zusammenschluss von diversen Krienser Vereinen sowie von der Krienser FDP. Letztere ist die einzige grosse Partei, welche die Billettsteuer im Einwohnerrat bekämpft hatte. Nur der Vertreter der Jungen Mitte stimmte ebenfalls dagegen – alle anderen befürworten die Ausweitung der Billettsteuer. Gemäss Stadtrat wäre dank der Massnahme mit Mehreinnahmen von 150’000 bis 200’000 Franken zu rechnen. (rk)