Region Luzern Tag der offenen Moschee in Luzern: Sieben islamische Gotteshäuser öffnen am Sonntag ihre Türen Die Islamische Gemeinde Luzern (IGL) bietet erstmals einen Einblick in die verschiedenen Moscheen der Region Luzern.

Muslime beim Gebet in der Nur-al-Huda-Moschee in Ebikon. Auch diese wird am Sonntag für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein. Dominik Wunderli (7. Juni 2017)

5 Prozent der Luzerner Bevölkerung sind muslimisch. Für sie stehen zurzeit acht Moscheen in der Agglomeration Luzern zur Verfügung. Sieben dieser Gotteshäuser öffnen diesen Sonntag (10–18 Uhr) ihre Türen für die Öffentlichkeit. «Wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, uns Muslime vor Ort zu erleben», sagt Muhamed Sabanovic, Interimspräsident der Islamischen Gemeinde Luzern (IGL). Der Tag der offenen Moschee sei eigentlich schon länger geplant gewesen, musste aber wegen Corona verschoben werden. Künftig wolle man den Anlass aber jedes Jahr durchführen, so Sabanovic.

Bei Gebet und Religionsunterricht dabei sein

Für den Besuch einer Moschee am Sonntag ist keine Anmeldung erforderlich. Besucherinnen und Besucher erhalten Führungen durch die Räumlichkeiten und können Fragen stellen. In einigen Moscheen wird auch Verpflegung angeboten. Teilweise ist es auch möglich, beim Gebet dabei zu sein. In der Bosnischen Moschee kann man zudem einer Religions-Unterrichtsstunde für muslimische Kinder beiwohnen.

Folgende Moscheen stehen am Sonntag offen:

Stadt Luzern Eyüb (türkisch), Staldenhof 2/Littauerboden

(türkisch), Staldenhof 2/Littauerboden Barmherzigkeits-Moschee (albanisch), Baselstrasse 61a

Ebikon Dzemat Nur (bosnisch), Bahnhofstrasse 17

(bosnisch), Bahnhofstrasse 17 Nur Al Huda, Schachenweidstrasse 46

Emmen Dzemat (bosnisch), Emmenweidstrasse 4

(bosnisch), Emmenweidstrasse 4 Uniteti (albanisch), Merkurstrasse 7