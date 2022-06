Region Luzern Wer umweltfreundlich zur Arbeit fährt, bekommt Punkte: Luzern plus setzt auf eine Idee aus Österreich Die Firma Ummadum will mit speziellen Anreizen Leute dazu bewegen, den Arbeitsweg mit dem Velo, zu Fuss oder in Fahrgemeinschaften zurückzulegen. Das ist neu auch in Luzern möglich.

Der Gemeindeverband Luzern plus will das österreichische System Ummadum der gleichnamigen Firma in der Region Luzern fördern. Dieses soll Angestellte von Firmen dazu bewegen, auf nachhaltige Verkehrsmittel umzusteigen. Luzern plus habe das Konzept «an einem Anlass präsentiert und so Anschubhilfe geleistet», teilt der Verband mit. Man habe sich «nach eingehender Prüfung bestehender Alternativen» für Ummadum entschieden.

Mit dem Markteintritt von Ummadum sei es nun für Schweizer Unternehmen möglich, sich am System zu beteiligen. Gerade in den Entwicklungsgebieten Luzern Nord (rund um den Seetalplatz), Luzern Ost (Rontal) und Luzern Süd (rund um die Allmend) entstehe mit zusätzlichen Arbeitsplätzen «ein erhöhter Bedarf an Mobilitätslösungen». Mit nachhaltiger Mobilität können die «stark belasteten Verkehrshauptrouten» entlastet werden und der CO 2 -Ausstoss reduziert werden.

Es winken Coop-Gutscheine

Firmen entscheiden selbst, ob sie bei Ummadum teilnehmen wollen. Das Ganze funktioniert so: Das System schafft Anreize für die Angestellten, den Arbeitsweg zu Fuss, mit dem Velo oder in Fahrgemeinschaften zu bewältigen. Nicht gezählt werden jedoch Fahrten im ÖV. Die Erfassung erfolgt via Gratis-App. Die zurückgelegten Strecken wandelt Ummadum in Punkte um, mit denen Gutscheine erworben werden können. Diese kann man bei «regionalen Partnern» einlösen. Bisher konnte Coop dafür gewonnen werden.

Die zurückgelegten Strecken werden via App erfasst und in Bonuspunkte umgewandelt. Bild: PD

Ummadum wurde Ende 2019 im Tirol lanciert. Dort nehmen bereits mehrere Unternehmen und Gemeinden teil. Es existieren aber auch andere Projekte für nachhaltige Mobilität in Firmen, etwa «Clever unterwegs im Unternehmen» der Luzerner Albert-Koechlin-Stiftung. Dieses sieht vor, dass teilnehmende Firmen Gutscheine an Mitarbeitende vergeben, die für ÖV-Abos oder Velokosten eingesetzt werden können.