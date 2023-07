Reisebüro Bucher Travel kehrt zurück in die Stadt Luzern Es ist eine Rückkehr zum Ursprung der Unternehmensgeschichte – Bucher Reisen war in der Vergangenheit über 100 Jahre in der Stadt Luzern tätig. Zuletzt waren sie in Dierikon präsent.

Das Reiseunternehmen Bucher Travel kehrt zurück in die Stadt Luzern. Am Montag eröffnete die Firma eine neue Reisebüro-Filiale mit dem Namen «Bucher Reisen» an der Pilatusstrasse 32, wie einer aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist.

Von links nach rechts: Reisespezialistin Tamara Serino, Abteilungsleiter Roland Leuenberger, Reisespezialist André Kathriner, Reisespezialistin Petra Joss. Bild: zvg/Bucher Travel Inc.

Das Unternehmen sei über 100 Jahre an der Stadtluzerner Haldenstrasse ansässig gewesen, heisst es in der Mitteilung. Luzern sei der Ursprung der 158 Jahre alten Unternehmensgeschichte. Nach einer Überbrückungszeit am Hauptsitz in Dierikon kehre das Reisebüro-Team nun wieder in die Stadt zurück. (sma)