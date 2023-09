Reklame Krienser Einwohnerrat bewilligt Verträge für die Vergabe der Werbeflächen Dank der neuen Vereinbarungen nimmt die Stadt Kriens künftig deutlich mehr Geld ein.

Werbeplakate an der Schachenstrasse. Bild: std (Kriens, 28. 9. 2023)

44'000 Franken pro Jahr erhielt die Stadt Kriens bisher für die Vergabe der öffentlichen Werbeflächen. Neu werden es 229'000 Franken sein. Der Stadtrat hat die Plakatierung ausgeschrieben und neue Konzessionsverträge ausgehandelt. Diese hat der Einwohnerrat am Donnerstag mit 27 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen gutgeheissen. Die Verträge treten rückwirkend per 1. Juli 2023 in Kraft.

Bei der Ausschreibung den Zuschlag erhalten haben die bisherige Vertragspartnerin, die Allgemeine Plakatgesellschaft AG (APG), sowie die Livesystems dooh AG. Die APG wird 69 analoge Werbeflächen bespielen, Livesystems acht digitale. Finanziell schenken vor allem Letztere ein. Der Vertrag mit Livesystems bringt der Stadt 197'000 Franken pro Jahr ein.

Die FDP zweifelte allerdings daran, ob Livesystems langfristig in der Lage ist, den Vertrag zu erfüllen, wie Matthias Erni ausführte. Grund sei eine im Raum stehende Klage gegen die Post-Tochterfirma bei der Wettbewerbskommission. Es bestehe der Verdacht, dass die Post ihre Marktmacht missbrauche. Ein FDP-Antrag für eine neuerliche Ausschreibung der digitalen Werbestellen wurde aber abgelehnt. Die Parlamentsmehrheit sowie der Stadtrat sahen keine Anzeichen dafür, dass Livesystems den Vertrag nicht erfüllen könnte.