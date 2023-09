Rekordwert Luzern erlebt sonnigsten September seit Messbeginn So viel Sonne im September gab es in Luzern noch nie. Und es bleibt auch zum Monatsende ausserordentlich mild für diese Jahreszeit.

Das Riesenrad vor dem KKL steht, morgen Samstag beginnt die Määs 2023, bei schönem Wetter. Bild: Urs Gutfleisch (25. 9. 2023)

In der über 100-jährigen Messreihe von Luzern geht der September 2023 als sonnigster September seit Messbeginn in die Geschichte ein. Insgesamt gab es in der Stadt Luzern 226 Sonnenstunden, wie Meteoschweiz mitteilt. Das liegt deutlich über dem langjährigen September-Mittel von rund 130 Sonnenstunden.

18,5 Grad warm in Luzern

Anhaltend sonniges Hochdruckwetter hätte insbesondere zu Monatsbeginn zu extrem milden Bedingungen geführt. In Luzern war es gemäss Angaben von SRF Meteo im Schnitt 18,5 Grad warm. Damit wird der bisherige Septemberrekord aus dem Jahr 1961 um 1,2 Grad übertroffen. Im langjährigen Mittel liegt die September-Temperatur in Luzern bei 14,8 Grad. Da sich die Temperaturen heute und morgen Samstag nicht gross ändern, dürfte sich der aktuelle Wert auch nur gering ändern.

Auch in den Bergen ist es ausserordentlich mild. Auf dem Pilatus ist der aktuelle September mit 11,3 Grad viel wärmer als die Norm von 6,5 Grad. Der bisherige Septemberrekord stammt aus dem Jahr 2006 und liegt bei 10,1 Grad.

Auch in Luzern dürfte es heute Freitag nochmals einen Sommertag mit verbreitet 25 Grad geben. Und auch das Wochenendwetter verspricht viel Sonne, allerdings bei leicht kühleren Temperaturen um 22 Grad. Doch bereits ab Montag könnte das Quecksilber wieder in die Höhe klettern. (rem)