Moschee in Emmenbrücke öffnet ihre Türen für die Bevölkerung

Zum zweiten Mal fand am Sonntag der «Tag der offenen Moschee», organisiert von der Islamischen Gemeinde Luzern (IGL), statt. In der bosnischen Moschee in Emmenbrücke konnten sich Besucherinnen und Besucher ein Bild machen vom islamischen Gotteshaus.