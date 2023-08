Bundesfeier Bundesrätin Viola Amherd: «Der Sturz passierte vor dem Apéro» Die Bundesfeier in Luzern zelebrierte Premieren und Altbewährtes. In der fünften Ausgabe hält mit Beat Züsli zum ersten Mal der Luzerner Stadtpräsident eine Ansprache. Mit Bundesrätin Viola Amherd besuchte bereits zum vierten Mal ein Mitglied der Landesregierung die Bundesfeier in Luzern.

19 Bilder 19 Bilder Bundesrätin Viola Amherd war Festrednerin bei der Bundesfeier in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. 7. 2023)

Die Bundesfeier am 31. Juli auf dem Europaplatz in Luzern war ein Volksfest zwischen Tradition und Moderne. Nebst Fahnenschwingen, Jazz- und Alphorn Klängen sowie Singen des Schweizerpsalms, unterstützt durch den Opernsänger Flurin Caduff, tanzte und feierte das bunt gemischte Publikum zur Musik von DJ Maik Wisler bis in den 1. August hinein.

Den Auftakt zum offiziellen Festbeginn bei perfektem Wetter machte der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli. Der SP Politiker nutzte dies gleich als Chance, um die Wichtigkeit des Durchgangsbahnhofs für Luzern und die gesamte Zentralschweiz zu betonen. «Tragen wir Sorge zu diesem Ort, sind wir aber auch bereit, uns den neuen Herausforderungen zu stellen und uns weiterzuentwickeln.» Das der Mitte nahestehende Organisationskomitee rund um Ständerätin Andrea Gmür und Grossstadträtin Diel Tatjana Schmid Meyer freute sich sehr über diesen Besuch, sagte aber auch: «Wir wünschen uns als OK der Bundesfeier mehr Unterstützung von der Stadt Luzern.» So gestaltete sich die Finanzierung dieses öffentlichen Anlasses schwierig und wurde von Sponsorinnen und Sponsoren aus der Stadt und Region Luzern getragen.

Stadtpräsident Beat Züsli begrüsst Bundesrätin Viola Amherd. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Juli 2023)

Für grossen Publikumsandrang sorgte Bundesrätin Viola Amherd mit ihrer Ansprache. Wie wichtig das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport ist, zeigen uns die erschütternden Nachrichten aus der Ukraine jeden Tag aufs Neue. Die Bundesrätin wurde, bedingt durch Covid-19, bereits zweimal ausgeladen. Die Teilnahme beim dritten Versuch liess sich Amherd auch nicht durch eine Fraktur des Ellbogens nehmen. «Ab und zu braucht es eben einen harten Kopf», so die Bundesrätin. «Wir haben es ja auch einer gemeinsamen Hartnäckigkeit zu verdanken, dass wir dieses Jahr den 175. Geburtstag der Eidgenossenschaft feiern können.» Die Sympathien des Publikums waren ihr auf Anhieb sicher.

Amherd führte weiter aus, dass die Länder rund um die Schweiz während dieser langen Zeitspanne verschiedene Leben durchliefen. Nicht so die Schweiz. Für die Bundesrätin gehören neben Sicherheit und Eigenständigkeit auch Offenheit und Weitsicht zur Schweizer Beständigkeit. Denn ohne diese wäre die Schweiz nicht so weit gekommen. Als Verteidigungsministerin ist Amherd verantwortlich, die Sicherheit und Unabhängigkeit des Landes zu wahren. Abschottung ist für sie dabei kein Rezept. Sie erklärt: «Alleine wären wir nie so weit gekommen und alleine werden wir auch künftig nicht weiterkommen.» So hätten sich auch die einzelnen Landesteile der Schweiz erst durch ein stetiges Geben und Nehmen zusammengerauft. In Anlehnung an das Treffen zwischen ihr, der österreichischen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte Amherd: «Unsere Verfassung von 1848 hat mit einer Anpassung hier und einer Änderung dort bis heute als Schutzschild gehalten. Ein solcher ist jetzt aber auch für Europa gefordert und auf diesen sind wir schlicht und einfach ebenfalls angewiesen.»

Als sich Ständerätin Andrea Gmür beim Abschluss der bundesrätlichen Rede bei Viola Amherd mit einer Flasche Wein und einem ärmellosen Shirt bedankt, hält die Bundesrätin noch schmunzelnd fest: «Der Sturz (und die Ellbogenfraktur bei der Wanderung, Anm. d. Red.) passierte vor dem Apéro.»