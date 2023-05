Reussbühl 120 Jahre alte Linde muss wegen Sturmschäden gefällt werden Bei einem Sturm Ende März wurde die altehrwürdige Linde schwer beschädigt. Nun musste der Baum neben dem Kirchturm gefällt werden.

Die mächtige Linde bei der katholischen Kirche St. Philipp Neri in Reussbühl ist bereits über 120 Jahre alt. Nun musste sie wegen Sturmschäden gefällt werden. Wie die Stadt Luzern auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 erklärt, sei der Entscheid schwergefallen. Einen solch alten Baum will man eigentlich nie fällen. In diesem Fall sei es aber schlicht notwendig gewesen.

Diese Linde muss gefällt werden. Bild: PilatusToday

Nach dem Sturm war ein grosses Loch im Baum zu sehen – in welches der Wind ungehindert reinblasen konnte. Würde man den Baum stehen lassen, würde dies bei weiteren Stürmen zu grösseren Schäden führen. Deswegen haben sich Stadt und Kirche durchgerungen, den Baum zu fällen.

Einen Ersatz soll es aber bis Ende Jahr geben. Das Gesuch für die entsprechende Bewilligung liege derzeit noch bei der Stadt. (red)