Reussbühl Keller eines Mehrfamilienhauses brannte mitten in der Nacht – niemand wurde verletzt Um zwei Uhr morgens brach in Reussbühl im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Die Brandursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Freitag brach in einem Mehrfamilienhaus in Reussbühl ein Brand aus. Kurz nach zwei Uhr morgens wurde der Polizei starke Rauchentwicklung in einem Treppenhaus am Ruopigenplatz gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei dichter, dunkler Rauch festgestellt worden, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehr konnte den Brandherd in einem Keller im dritten Untergeschoss lokalisieren und löschen.

Die Feuerwehr machte das Treppenhaus nach der Löschung des Brandes wieder rauchfrei, die Bewohner konnten während des Löschvorgangs in ihren Wohnungen bleiben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen 20 Angehörige der Feuerwehr der Stadt Luzern. Vorsorglich wurde ein Team des Rettungsdienstes 144 aufgeboten, welches aber nicht zum Einsatz kam. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei. (mha)