Rösslimatt Stadt Luzern ehrt Wirtschaftspionier mit der Walter-von-Moos-Promenade Die Strasse entlang des neuen Bildungsgebäudes auf dem Areal Rösslimatt, das zurzeit realisiert wird, wird Walter-von-Moos-Promenade heissen. Damit ehrt die Stadt den regional und international bekannten Luzerner Wirtschaftspionier.

Bild: SBB

Der Stadtrat hat entscheiden, dass die Strasse entlang des 180 Meter langen Gebäudes auf dem Areal Rösslimatt in Luzern Walter-von-Moos-Promenade heissen wird. Wie die Stadt Luzern am Donnerstag mitteilte, ehrt sie damit den regional und international bekannten Wirtschaftspionier.

Walter von Moos, ehemaliger Chef der gleichnamigen Stahlwerke in Luzern, ist am 5. Januar 2016 im Alter von 97 Jahren verstorben. Der Ingenieur baute als Direktor die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete Familienfirma in den 1970er-Jahren zu einem weltweit tätigen Unternehmen aus.

Neben seinen Verdiensten als Unternehmer würdigte die Stadt auch sein Engagement für soziale Institutionen und die Öffentlichkeit. Unter anderem engagierte sich Walter von Moos für die Idee eines neuen Konzertsaals in Luzern, und er war Gründungspräsident der Stiftung Konzerthaus Luzern.

Einweihung 2025 – weitere neue Strassennamen werden folgen

Die Familie von Moos hat der Namensgebung zugestimmt. Die Einweihung der neuen Strasse soll 2025 anlässlich der Inbetriebnahme des neuen Gebäudes erfolgen. Auf dem Areal Rösslimatt wird es laut Mitteilung in den nächsten Jahren weitere Namen für neuen Strassen brauchen. Diese würden zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt. (zim)