Rontal Kanton Luzern spricht 1,6 Millionen Franken für die mögliche Fusion von Root und Honau Der Betrag ist etwas tiefer als bei früheren Fusionen. Dies, weil beide Gemeinden finanziell gut aufgestellt sind.

Blick auf die Gemeinde Honau, die mit Root fusionieren könnte. Bild: Pius Amrein (8. 4. 2019)

Am 3. März 2024 entscheidet die Stimmbevölkerung von Honau und Root an der Urne über die Fusion der beiden Gemeinden. Resultiert zweimal ein Ja, soll der Zusammenschluss per 1. Januar 2025 vollzogen werden. Zudem erhielte die fusionierte Gemeinde vom Kanton einen Beitrag von 1,6 Millionen Franken. Der Zusammenschluss sei «sinnvoll und förderungswürdig», teilt der Luzerner Regierungsrat mit.

Vergleicht man die 1,6 Millionen für Root-Honau mit früheren Fusionsbeiträgen, fällt der Zustupf eher klein aus. Für Willisau-Gettnau im Jahr 2021 sprach der Kanton 7 Millionen, für Hitzkirch-Altwis im selben Jahr 2,4 Millionen und 2020 für Altishofen-Ebersecken 4,6 Millionen Franken.

Der kantonale Beitrag berücksichtige «die Kosten, die sich aus dem Steuerfussausgleich ergeben, sowie anteilsmässig Reorganisationskosten und geplante Investitionen», heisst es in der Mitteilung. Massgebend sei auch, dass sich beide Gemeinden finanziell in einer guten Verfassung befinden. So müsse, im Gegensatz zu früheren Fusionen, keine Verschuldung ausgeglichen werden.

Alleingang wäre für Honau auf Dauer schwierig

Aktuell könnten Honau und Root «eigenverantwortlich handeln und die an sie gestellten Aufgaben selbstständig erfüllen», schreibt der Regierungsrat weiter. «Mit Blick auf Honaus Grösse– in Sachen Bevölkerung kleinste Gemeinde des Kantons – ist jedoch nicht auszuschliessen, dass sich die Ausgangslage mittelfristig verändert.» Neue Aufgaben, die Abwanderung guter Steuerzahlenden «oder das Finden von geeigneten Personen für öffentliche Funktionen» können eine kleine Gemeinde stark herausfordern.

Regierungsrätin Ylfete Fanaj (SP) begrüsst, dass der Anstoss von den Gemeinden ausgegangen ist. «Sie agieren vorausschauend und wollen Synergien sowie Ressourcen nutzen, die sich aus einem Zusammenschluss ergeben», wird sie in der Mitteilung zitiert.