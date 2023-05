Rontal Root stellt erste Weichen für Fusionsabstimmung Die Stimmbürger wollen an der Urne darüber entscheiden, ob die Gemeinde Root mit Honau fusionieren soll.

Voraussichtlich im März 2024 kommt es im Rontal zu einer gewichtigen Abstimmung: Dann nämlich entscheiden Root und Honau, ob sie mit der jeweils anderen Gemeinde fusionieren wollen. Diese zeitgleiche Abstimmung an der Urne hat die Rooter Stimmbevölkerung am Dienstagabend möglich gemacht. An der diesjährigen Gemeindeversammlung beschlossen die 47 anwesenden Rooterinnen und Rooter einstimmig eine Anpassung der Gemeindeordnung. Neu wird somit an der Urne «über Verträge oder rechtsetzende Beschlüsse über die Vereinigung oder Teilung der Gemeinde sowie über die Abspaltung von Teilen des Gemeindegebiets» abgestimmt.

Honau (im Vordergrund) mit Gisikon und Root im Hintergrund. Bild: Pius Amrein (Honau, 8. 4. 2019)

Bislang gab es in Root keine klare Regelung, was Zusammenschlüsse betrifft. Anders in Honau: Dort ist in der Gemeindeordnung festgelegt, dass ein Fusionsantrag zunächst mit Änderungsrecht an der Gemeindeversammlung behandelt wird, worauf eine abschliessende Urnenabstimmung folgen würde. Daher ist auch in Honau eine Änderung der Ordnung nötig – über diese wird an der Gemeindeversammlung Ende Juni entschieden. Sollte es auch dort zu einem Ja kommen, wäre der Weg frei für ein Entscheid «im gleichen Abstimmungsverfahren und am gleichen Abstimmungstag», wie es der Rooter und Honauer Gemeinderat ausdrücken.

Keine Fragen zu den Fusionsverhandlungen

Der vorliegende Beschluss aus Root ist in rein organisatorischer Natur. Er ist weder ein Ja noch ein Nein zur Fusion mit Honau. Gleichwohl ist es ein erstes Signal aus der Bevölkerung. Bislang äusserte sich nämlich lediglich der Rooter Gemeinderat positiv zu den Fusionsbestrebungen. Die Stimmbürger selbst sagten bisher nichts dazu. Grosse Emotionen scheint das Geschäft allerdings nicht zu wecken – denn an der Gemeindeversammlung kam es weder zu Voten noch zu Fragen.

Immerhin am nachfolgenden Apéro hielt eine Rooterin fest, sie sei nicht überzeugt von der Fusion. «Ich sehe keine Argumente, die dafür sprechen», sagte sie im Gespräch. Sprich: keine Vorteile für Root. Honau sei ohnehin eher in Richtung Rotkreuz orientiert. Dagegen hielten andere fest, dass ein Wachstum der Gemeinde sehr wohl Vorteile bringen könne – man müsse auch nicht jeden Rappen umdrehen. Dass es Root finanziell gut geht, zeigte am gleichen Abend nicht zuletzt die Jahresrechnung 2022, die einen Ertragsüberschuss von gut 7,3 Millionen aufweist. Zudem gebe es vor allem im Vereinsleben enge Verbindungen zwischen den beiden Gemeinden.

Der Rooter Gemeindepräsident Heinz Schumacher (FDP) dankte den Anwesenden für ihre Stimmabgabe. «Ich bin der Meinung, dass alle Stimmbürgerinnen und -bürger über eine Fusion entscheiden können müssen.» Genau das mache eine Urnenabstimmung möglich. Was diese betrifft, zeigte sich Schumacher zuversichtlich: «Ich bin überzeugt, dass eine Fusion auch Root stärken würde.»

Frage nach der Schule ist geklärt

Eine Fusion würde spezielle Gemeindegrenzen schaffen – mit Gisikon als «Gallischem Dorf» in der Mitte. Der Gisiker Gemeinderat sprach sich nämlich gegen eine Dreierfusion mit Root und Honau aus, weshalb sich die Honauer Stimmbevölkerung 2022 für die Gemeinde Root als Fusionspartnerin entschied. Eine offene Frage betraf die Schulsituation. Werden die Honauer Kinder weiterhin ins Gisiker Schulhaus Mühlematt gehen können? Heinz Schumacher bejahte dies: Man habe eine entsprechende Absichtserklärung mit Gisikon unterzeichnet.

Es sieht nicht so aus, als würden die Fusionsverhandlungen zwischen Honau und Root platzen. Zurzeit deutet also alles auf einen grossen Entscheidungstag im März 2024 hin. Sollten sich dann beide Gemeinden für einen Zusammenschluss aussprechen, wird die Fusion voraussichtlich im Januar 2025 vollzogen.