Root Autofahrer bei Kollision mit Lastwagen auf Autobahn A14 verletzt Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen am Mittwochmorgen verletzte sich der Autofahrer. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Unfall führte zu Rückstau im Morgenverkehr.

Der Fahrer des Autos wurde durch den Rettungsdienst ins Spital überführt. Bild: Luzerner Polizei

Am Mittwochmorgen, kurz nach 06:30 Uhr, fuhr ein Autofahrer bei der Autobahneinfahrt in Gisikon-Root auf die Autobahn A14 in Richtung Luzern. Beim Fahrstreifenwechsel kam es gemäss einer Medienmitteilung der Polizei aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision zwischen dem Auto und einem Lastwagen. Der Autofahrer verletze sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Das Auto musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 12’000 Franken. Der Unfall führte zu entsprechendem Rückstau im Morgenverkehr. (sfr)