Root Gemeinde richtet «Kulturhuus» ein Das Gebäude soll vor allem Kulturschaffenden eine Bühne für bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz bieten.

In Root gibt's seit kurzem ein «Kulturhuus». Die Gemeinde stelle das Haus an der Perlenstrasse 19 «Kulturschaffenden, Privaten, Vereinen und Organisationen zur Verfügung, die in den Bereichen bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz tätig sind oder gemeinschaftsbildend die dörfliche Kultur in Root prägen», heisst es in einer Mitteilung. Über die Vergabe entscheide die Rooter Kulturkommission.

Blick ins «Kulturhuus». Bild: PD

Die Räumlichkeiten stehen auch für private Feste, Feiern und andere Anlässe zur Verfügung. Für Kulturschaffende ist die Nutzung kostenlos, Private zahlen eine Miete. Die Gemeinde hat das Gebäude – vormals «Theaterhuus» genannt – vergangenes Jahr von der Theatergesellschaft Root übernommen, sagt der zuständige Gemeinderat (Mitte), Stefan Hoffmann, auf Anfrage. Nach Renovationsarbeiten sei das «Kulturhuus» nun für die Nutzung bereit. Die Theatergesellschaft werde das Gebäude weiterhin für ihre Auftritte gebrauchen.

Das Kulturhuus an der Perlenstrasse 19. Bild: PD

Laut Hoffmann werden die ersten Veranstaltungen im März stattfinden. Wie hoch die Auslastung sein werde, lasse sich nur schwer abschätzen. «Wichtig ist uns natürlich, das Gebäude optimal auszunutzen, damit es zu einer Bereicherung des Rooter Kulturlebens wird.»