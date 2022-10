Root GLP gründet weitere Ortspartei In Root wollen die Grünliberalen Lösungen für die gesamte Region entwickeln – und stehen hinter Gemeindefusionen.

Die Grünliberale Partei hat am 3. Oktober eine Ortspartei in Root gegründet. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wurden folgende Personen in den Vorstand der GLP Root gewählt: Thomas Kronenberg (Präsident), Marco Persi (Aktuar), Stefan Wick (Medien) und Pascal Müller-Born (Beisitzer).

Gründungsmitglieder der GLP Root (von links nach rechts): Stefan Wick, Thomas Kronenberg und Marco Persi. Bild: PD

Die GLP befinde sich im Kanton Luzern in «Aufbruchstimmung», heisst es in der Mitteilung. So sei im September die GLP Rothenburg gegründet worden, in Root ziehe man nun nach. Die Ortspartei wolle «allen ökologisch und liberal denkenden Personen in der Gemeinde eine Stimme geben».

Die GLP Root werde sich dafür einsetzen, gemeinsame Lösungen für die ganze Region zu entwickeln. «Wir müssen über Gemeindegrenzen hinausdenken, im Verkehr, der Energieversorgung, aber auch in sozialen Themen», wird Kronenberg zitiert. Deshalb machten für die GLP «Gemeindefusionen absolut Sinn». Bekanntlich wird zurzeit eine Fusion von Root und Honau aufgegleist. Zudem sei es Zeit für die Einführung von Urnenabstimmungen, da es in der Bevölkerung breitere Abstützung von Entscheidungen brauche.