Root/Cham Braten und Gulasch: Jetzt wird’s im «Rössli hü» österreichisch Thomas und Celia Peinhaupt aus dem Chamer «Steirereck», dem Restaurant in Root, lassen mit traditioneller österreichischer Küche auftrumpfen.

«Wenn ich mal ohne Lederhosen unterwegs bin, erkennen mich die Leute erst auf den zweiten Blick», sagt Thomas Peinhaupt mit einem Lachen. Auch in der Küche des Chamer Landhauses Steirereck war der gebürtige Österreicher oft in Lederhosen anzutreffen. Seine Zeit in Zug neigt sich nun aber dem Ende zu: Gemeinsam mit seiner Frau Celia und seinen Kindern Olivia und Dario zieht es Peinhaupt weiter – über die Kantonsgrenze nach Luzern, genauer nach Root ins «Rössli hü». Schon ab dem 5. April wird das Wirtepaar dort Gäste empfangen.

Roland Galliker (links) übergibt das «Rössli hü» an Thomas Peinhaupt und seine Frau Celia. Bild: Dominik Wunderli (Root, 28. 3. 2023)

Die Pacht übernimmt die Familie Peinhaupt von Roland Galliker, der das Restaurant während des zweiten Lockdowns übernahm. Der Grund für Gallikers Aussteigen ist ein positiver: Er leitet ab Ostern den «Seehaus Grill» beim Tennis Club Luzern Lido, einem Partnerbetrieb des «Rössli hü». «Mir macht es Freude, ein gut laufendes Restaurant abzugeben», sagt Galliker. «Das ist ein schöner Trost.» In Root habe er eine intensive Zeit verbracht und viele Freundschaften geschlossen.

Bald auch sonntags geöffnet

Thomas Peinhaupt war vom ersten Moment begeistert vom «Rössli hü». Besonders das Ambiente gefällt ihm, die Verbindung zwischen Alt und Neu, die das Haus im Ortskern von Root ausmacht. «Das Rustikale hat's mir angetan», sagt er. Das Wort «rustikal» passt auch gut zur Küche, für die Thomas Peinhaupt steht. Er will die Gäste mit traditionellen österreichischen Gerichten begeistern: das volle Programm von Schnitzel, Cordon bleu über Rindsgulasch bis hin zum Mostschweinsbraten, mit dem Peinhaupt 2015 bei einer Staffel «Mini Beiz, dini Beiz» den ersten Platz errungen hat. Dass auf der Wein- und Bierkarte künftig vorwiegend österreichische Tropfen stehen werden, versteht sich fast von selbst.

Die steirischen Spezialitäten sollen das bestehende Menü nicht ganz über den Haufen werfen. Die bisherigen Klassiker des «Rössli hü» wie das Kalbsgeschnetzelte bleiben erhalten – ebenso das Personal im Service und in der Küche. Zur Belegschaft stösst der «Steirereck»-Küchenchef. Die Öffnungszeiten unter der Woche bleiben gleich, unter der Familie Peinhaupt wird das Restaurant allerdings erstmals auch sonntags geöffnet sein. «In Österreich ist das gang und gäbe», hält Thomas Peinhaupt fest.

Letzter Tag war «wehmütig»

Im Mai wird die Familie Peinhaupt nach Root ziehen, nur einige Häuser entfernt vom Restaurant. «Wir wollen ein Teil der Gemeinde sein», sagt das Wirtepaar unisono. Auf seine Zeit in Cham blickt Peinhaupt schon jetzt mit Nostalgie zurück: «Neun Jahre waren wird dort. Wir nehmen unzählige schöne Erinnerungen mit.» Besonders die Blues-Rock-Konzerte im Rahmen des Programms «Live in Cham» werde er nie vergessen; 2016 etwa spielte die legendäre Band Mungo Jerry im «Steirereck».

Seit Anfang dieser Woche ist das Landhaus in Cham geschlossen. Eine direkte Nachfolge gibt es nicht, da das Gebäude – das ehemalige Restaurant Kreuz – mittelfristig restauriert werden soll. «Viele Stammgäste wollten erst gar nicht glauben, dass wir weiterziehen», erzählt er. «Der letzte Tag am vergangenen Sonntag war sehr wehmütig.» Versöhnlich ist immerhin, dass die steirische Küche der Familie Peinhaupt für Chamerinnen und Chamer nur einige Kilometer entfernt ist. «Es dauert sicher nicht lange, bis wir den ersten Besuch aus Zug erhalten», meint Thomas Peinhaupt mit einem Lächeln.