Rothenburg 350 Armbrustschützen treffen sich zum Jubiläumsschiessen Die Armbrustschützen Rothenburg feiern ihr Jubiläumsschiessen. Das bedeutet für den Verein viel Aufwand, denn viele Mitglieder hat er nicht mehr.

Vielen dürfte sie ein Begriff sein, doch in Aktion gesehen haben sie wohl nur die wenigsten: die Armbrust. Wohlbekannt durch den Mythos um den Nationalhelden Wilhelm Tell, fristet sie heute ein Nischendasein.

Mitglieder der Armbrustschützen Rothenburg (ASV) in Aktion. PD

Momentan ist die Armbrust jedoch in Rothenburg in aller Munde, denn der Armbrustschützenverein Rothenburg (ASV) feiert bei seinem Schiessstand an der Schulhausstrasse sein 70-Jahr-Jubiläum. Das Jubiläumsschiessen hat bereits am vergangenen Wochenende begonnen, von Freitag bis Sonntag geht es mit dem zweiten Teil weiter.

«Wir erwarten insgesamt rund 350 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz», sagt OK- und Vereinspräsident Christian Huwiler. In verschiedenen Stichen, wie es im Fachjargon heisst, treten die Teilnehmenden gegeneinander an. Auch einen Wettkampf um den Gesamtsieg und Preisgelder wird es geben, finanziert durch Teilnahmegebühren und Sponsoren.

Publikum ist herzlich willkommen

Für das Jubiläumsschiessen braucht es viel Organisation: «Geschossen wird nach einem strikten Schiessplan, an den sich die Teilnehmer halten müssen», sagt Huwiler. Neben dem Schiessbetrieb wird eine Festwirtschaft geführt und auch die Schützenstube ist offen. «Es ist jeweils ein familiäres Beisammensein. Auch die Öffentlichkeit ist willkommen.»

Zahlreiche Stunden Freiwilligenarbeit werden geleistet, wie der OK-Präsident betont. Das ist für den Verein nicht einfach: So kämpft dieser mit sinkenden Mitgliederzahlen, auch schweizweit frönen immer weniger Leute dem Armbrustschiessen. Aktuell zählt der Eidgenössische Armbrustschützenverband (EASV) rund 1500 Verbandsmitglieder.

«Der Rückgang ist massiv. Während der Coronapandemie haben viele Leute dem Schiesssport den Rücken gekehrt. Uns fehlen diese nun», sagt er. Einige seien auch verstorben. Zum Vergleich: Beim 65-Jahr-Jubiläum kamen 450 Schützen nach Rothenburg, also rund 100 Personen mehr.

Plauschschiessen sehr beliebt

Momentan seien es noch 15 Mitglieder, davon drei Jungmitglieder, sagt der Vereinspräsident. Um neue Mitglieder zu gewinnen, präsentiert sich der ASV regelmässig der Öffentlichkeit, so etwa beim Fläckefäscht in Rothenburg 2022. «Dort hatten wir einen kleinen Stand aufgebaut, bei dem Besucher schiessen konnten.» Immer wieder werden auch bei Vereinen und Firmen beliebte Plauschschiessen durchgeführt. Eine aufwendige Angelegenheit: «Bei solchen Anlässen braucht es immer Freiwillige, die beispielsweise den Bogen spannen und den Pfeil auflegen.»

Beim ASV ist die Zahl der Mitglieder in den letzten Jahren gesunken. PD

Dabei bietet der Verein laut Huwiler Interessierten einen einfachen Einstieg: «Bei uns kann grundsätzlich jeder mitmachen.» Mitbringen müsse man nichts. «Wir haben vereinseigene Armbrüste und Ausrüstung, die wir zur Verfügung stellen», sagt Huwiler. Damit können Interessierte in den ersten Jahren schiessen.

«Ist jemand interessiert, dann wird ein Kauf zum Thema.» Ganz günstig ist die Ausrüstung jedoch nicht: «Eine Armbrust kostet zwischen 5500 und 6000 Franken», sagt Huwiler. Mit Pfeilen und weiterer Ausrüstung könne dies bis zu 8000 Franken kosten. «Es sind schliesslich Hightech-Sportgeräte». Sei die Ausrüstung jedoch angeschafft, gebe es keine weiteren grossen Kosten. «Damit kann man fast unbegrenzt schiessen.»