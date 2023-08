Rothenburg Als der Kaiser über das Schicksal der Marienkirche Bertiswil entschied Die Marienkirche Bertiswil in Rothenburg feiert ihr 850-Jahre-Jubiläum. Eine kaiserliche Urkunde erlaubt einen Blick in ihre Vergangenheit.

Die Kirche Bertiswil in Rothenburg ist mindestens 850 Jahre alt. Bild: Jakob Ineichen / Luzerner Zeitung

Die Marienkirche Bertiswil in Rothenburg wird von Gläubigen als Marienheiligtum, Wallfahrtsstätte und Kraftort verehrt. Die von weither sichtbare Kirche ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderinnen und Wanderer. Von ihrem leicht erhöhten Standort aus hat man bei schönem Wetter einen freien Blick zum Pilatus und in die Alpen. Vor 850 Jahren wurde die Kirche erstmals schriftlich erwähnt – ein spezielles Jubiläum, das heuer in Rothenburg gefeiert wird.

«… in Berchtenswile cum ecclesia tributum auri …», heisst es auf Lateinisch in der entsprechenden Urkunde von 1173, auf die uns der Rothenburger Heimatarchivar Peter Willi hinweist und die sich im Archiv des Chorherrenstifts St. Michael in Beromünster befindet. In dem Schreiben bestätigt Kaiser Friedrich I. nach dem Aussterben der Lenzburger die Besitzungen des Stifts und Klosters Beromünster, zu denen neben rund hundert anderen Orten eben auch die Kirche und der Dinghof Bertiswil mit seinen achtzehn Bauernhöfen gehörten.

Der Kaiser kam für wichtige Gespräche nach Lenzburg

Friedrich I., genannt Barbarossa (italienisch für «Rotbart»), aus dem Geschlecht der Staufer, war von 1155 bis 1190 Kaiser des römisch-deutschen Reiches. Der damals mächtigste Herrscher Mitteleuropas weilte gemäss Recherchen von Historikern im Februar 1173, sechs Wochen nach dem Tod des letzten Lenzburger Grafen Ulrich IV., einem Gefolgsmann Barbarossas, tatsächlich in Lenzburg, im dortigen Schloss. Verhandelt wurde darüber, was mit dem Erbe der Lenzburger geschehen sollte. Es ging um Herrschaftsrechte, Ländereien, Zugänge zu Alpenpässen. Die Lenzburger waren mit den Zähringern und Kyburgern eine von drei wichtigen Adelsfamilien in der Deutschschweiz.

Früher glaubte man, der Turm sei ursprünglich ein römischer Wachtturm gewesen. Bild: Jakob Ineichen / Luzerner Zeitung

Das Treffen der Adligen und Fürsten auf Schloss Lenzburg war «ein ‹Who is who› der 1170er-Jahre». So beschrieb es der Historiker Peter Niederhäuser im Radio SRF Anfang 2023: «Es gab wohl Festlichkeiten, Musik, Tanz, Ritterturnier, nur ist das nirgends schriftlich festgehalten.» Festgeschrieben wurden aber die neuen Besitzverhältnisse. Beromünster, inklusive Bertiswil, kam nach dem Aussterben der Lenzburger an die Grafen von Kyburg.

Grundstein für die Macht der Habsburger gelegt

Mit der Übernahme des Lenzburger Erbes blockierte Barbarossa laut Niederhäuser den Siegeszug der Zähringer. Diese konnten ihre Herrschaft nicht wie geplant bis zum Bodensee ausbreiten. Der Weg war frei für die Habsburger, die ab 1264 die führende Familie in der Deutschschweiz waren. «Das Treffen auf der Lenzburg war also weit mehr als ein Promi-Event», so Niederhäuser. «Hier wurde die Macht über einen grossen Teil der Schweiz neu verteilt, vor 850 Jahren.» Später, bei der Eroberung des habsburgischen Aargaus durch die Eidgenossen 1415, kam das Stift Beromünster mit dem ganzen Michelsamt an Luzern.

Zurück zur Marienkirche Bertiswil: «Die Entstehung der Kirche geht ursprünglich wohl in die Zeit um 1100 zurück», schrieb Ex-Kirchenratspräsident Hans Sager Ende 2022 im Pfarreiblatt der katholischen Kirche Emmen-Rothenburg: «Man kann sich vorstellen, dass Bertiswil schon damals ein Verkehrsknotenpunkt war, in dessen Umkreis einige Bauernhöfe und ein paar Handwerksbetriebe existierten.» Die Kirche, wie sie heute hier stehe, stamme aus verschiedenen Bauepochen: «Rund- und Spitzbogenfenster bezeugen das deutlich.» Die spätgotischen Wandmalereien im Chor bezeichnet Sager als ganz besonderen Reichtum: «Diese gut erhaltenen Apostelfiguren sind erst bei der grossen Renovation 1973/1974 wieder zum Vorschein gekommen.»

Die Kirche läutete zum Krieg

Die Kirche Bertiswil erlebte im Verlauf von 850 Jahren verschiedene Um- und Anbauten. Im 14. Jahrhundert wurde der dominante Turm erstellt. Die Holzdecke im Kircheninnern wird auf das 17. Jahrhundert datiert. Die vierzehn Nothelfer hatten für die Marienkirche schon immer eine wichtige Bedeutung. Sager: «Sie erscheinen im Tabernakel des Hochaltars als kunstvolle Schnitzerei und wecken das Interesse vieler Besucher.» Im Turm hängen Glocken von 1503, 1504 und 1599. Sie läuteten mehrmals Sturm und riefen die Männer zu den Waffen, so 1570 im Heringskrieg und 1653 im Bauernkrieg.

«Die Marienkirche in Bertiswil ist eine der wenigen vorbarocken Kirchen und Kapellen des Kantons Luzern, welche das Zeitalter des Barocks und das 19. Jahrhundert ohne allzu starke Eingriffe überlebt und ihren mittelalterlichen Charakter bewahrt haben», heisst es in Anton Gössis Buch «Die Pfarrei Rothenburg und ihre Kirchen, ein Führer durch ihre Geschichte». Trotz ihres Alters war sie nie Pfarrkirche der Gemeinde Rothenburg, sondern stets Tochterkirche. Die Hauptkirche befand sich ursprünglich beim Weiler Rüeggeringen, etwa anderthalb Kilometer nordöstlich des Dorfes, über dem Rotbach. Nach deren Abriss 1729 wurde im Städtchen und Flecken Rothenburg die neue Hauptkirche gebaut und 1731 eröffnet.

Früher glaubte man, der Turm stamme von den Römern

«Bertiswil war bekannt als Wallfahrtskirche», sagt Heimatarchivar Willi. Die Pfarrei Rothenburg führte auch ihre Bittprozessionen von der Pfarrkirche nach Bertiswil durch. Ebenso kamen die Eschenbacher und die Neuenkircher mit ihren Bittprozessionen hierher. Der von Beginn an bestehende Friedhof ist in alten Urkunden als Rosengarten erwähnt, daran erinnert heute der Name Rosengartenstrasse. Das Beinhaus, ein schlichter rechteckiger Bau, angelehnt an die Friedhofmauer, stammt aus dem beginnenden 18. Jahrhundert. In der Marienkirche Bertiswil finden heute regelmässig Gottesdienste statt, auch solche der reformierten Schwesterkirche.

Interessant übrigens: Bis ins 19. Jahrhundert datierte der Volksglaube den markanten Turm der Marienkirche in seinen Grundfesten bis in die Heidenzeit zurück und vermutete in ihm einen alten römischen Wachtturm. Man müsse annehmen, dass er den Heiden als Leuchtturm gedient habe, schrieb ein früherer Chronist. Beweise dafür gibt es nicht.

Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten rund um die Marienkirche Bertiswil ist die Aufführung des Freilichttheaters «Der Gaukler» von Peter Huwyler auf dem Gelände der Kirche. Es hat am 15. August Premiere.