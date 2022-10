Rothenburg Anhänger gerät auf Autobahn A2 ins Schlingern – Sachschaden von 30'000 Franken Am Dienstagnachmittag kam es auf der Autobahn A2 bei Rothenburg zu einem Unfall. Die Strasse war zweieinhalb Stunden nur eingeschränkt befahrbar, verletzt wurde niemand.

Lieferwagen und Anhänger mussten abtransportiert werden. Bild: Luzerner Polizei

Als der Autolenker den Beschleunigungsstreifen bei der Autobahneinfahrt in Rothenburg befuhr, geriet sein Anhänger in Schlingern. Dieser habe sich um 180 Grad gedreht und die ganze Fahrzeugkombination über beide Fahrstreifen der Autobahn geschoben, schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Mitteilung. Schliesslich kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelleitplanke. Durch den Anprall wurde diese etwa 1,5 Meter auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschoben.

Verletzt wurde niemand, so die Luzerner Polizei weiter. Lieferwagen und Anhänger mussten abtransportiert werden. Zum Richten der verschobenen Leitplanken und zur Reinigung der Fahrbahn wurde das Zentras aufgeboten. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30‘000 Franken. Die Autobahn war für rund zweieinhalb Stunden nur einstreifig befahrbar, was zu Stau führte. (tos)