Rothenburg Das grösste Wandbild der Schweiz wird eingeweiht Die Urban-Art-Künstler haben ihr Werk vollendet. Das riesige Wandbild wird am Sonntag gefeiert.

Das Wandbild am Futtersilo der Niederhäuser Futter AG in Rothenburg ist fertiggestellt. Bild: Dominik Wunderli (11. 8. 2023)

Das grösste Wandbild der Schweiz am Silo der Niederhäuser Futter AG in Rothenburg ist fertiggestellt. Das Bild ist 36 Meter breit und 45 Meter hoch. Nun findet am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr das Einweihungsfest statt, inklusive Autogrammstunde mit den Künstlern, Foodtrucks und Musik. Auf dem Festareal hat es keine Parkplätze, die Anreise mit dem ÖV ist erwünscht.

Das Wandbild entstand zu Ehren des 80. Geburtstags des Berner Kunstmalers Timmermahn. Entstanden ist ein Bild mit Tieren und grüner Wiese, dessen Original im Tierspital in Bern hängt. Die Arbeiten setzten die Streetart-Künstler Linus von Moos alias «Rips1» und Fabian Florin alias «Bane» unter der Regie von Timmermahn um. Die wetterabhängigen Arbeiten dauerten rund vier Monate. (rem)