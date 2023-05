Rothenburg Defekter Lautsprecher löst Brand in Turnhalle aus Die Luzerner Polizei konnte die Ursache des Brandes am vergangenen Samstag in der Turnhalle Gerbematt ermitteln.

In der Turnhalle Gerbematt in Rothenburg ist es am Wochenende zu einem Brand gekommen. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurde der Brand am Samstagabend um 21 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten sich keine Personen mehr in der Turnhalle aufgehalten. Zudem seien die Personen in der darüber liegenden Wohnung vorsorglich evakuiert worden.

Beim Schulhaus Gerbematt hat es gebrannt. Screenshot: Google Maps

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei haben nun ergeben, dass die Brandursache auf einen technischen Defekt eines installierten Lautsprechers zurückzuführen sei.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Rothenburg. Zudem wurde vorsorglich ein Team des Rettungsdienstes aufgeboten. Dieses kam jedoch nicht zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden an der Turnhalle kann derzeit nicht beziffert werden. (sfr)