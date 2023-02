Quelle: PilatusToday

Rothenburg Meterhohe Flammen: Gebäude im Industriegebiet brennt Im Industriegebiet Station-West in Rothenburg brennt derzeit ein Gebäude. Gemäss der Luzerner Polizei ist die Feuerwehr vor Ort, verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Meterhohe Flammen und eine dicke Rauchsäule. In Rothenburg brennt es auf dem Dach eines Gebäudes im Gebiet Station-West. Betroffen ist offenbar die Solaranlage auf dem Dach, wie Augenzeugen gegenüber PilatusToday und Tele 1 berichten.

Hier brennt es

Genauere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt. Wie die Luzerner Polizei bestätigt, ist die Feuerwehr vor Ort und es gebe bislang keine Information, dass Personen verletzt wurden.

Wie die Verkehrsinformation viasuisse meldet, ist in Emmen die Lohrenstrasse in Höhe Luzernerstrassse in beiden Richtungen gesperrt. Auch die Autobahnauffahrt Rothenburg ist gesperrt.