Städtepartnerschaft Fünf Rot(h)enburgs messen sich im Sportwettkampf Rothenburg liegt nicht nur im Kanton Luzern. Auch in Deutschland und Polen gibt es gleichnamige Orte. Am Wochenende kommt es zum grossen Rothenburger Treffen mit Sportwettkampf.

Es ist ein nicht alltägliches Sportturnier, das am 9. Juni in Rothenburg beginnt. Beim Anlass, der während zwei Tagen stattfindet, messen sich nicht verschiedene Plauschgruppen, sondern Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Gemeinden und Städte mit dem Namen Rotenburg und Rothenburg.

Für das Städte- und Sportlertreffen reisen Delegationen verschiedener Gemeinden und Städte in den Kanton Luzern: So treffen sich dort Personen aus den deutschen Städten Rothenburg ob der Tauber, Rotenburg an der Wümme und Rotenburg an der Fulda – sowie Czerwieńsk, zu Deutsch: Rothenburg an der Oder. Einzig die Städte Rothenburg an der Neisse und Rothenburg an der Saale fehlen dieses Jahr.

Das letzte Treffen in Rothenburg LU fand 2011 mit einem Bürgermeister-Schwinget statt. Von links: Kurt Forster (Rothenburg o. d.Tauber), Detlef Eichinger (Rotenburg Wümme), Reto Wyss (Rothenburg LU) und Pjoter Ivanus (Czerwieńsk). Bild: Nadia Schärli (11. 1. 2011)

Am Freitagabend findet eine Eröffnungsfeier in der Chärnshalle statt. «Es werden auch politische Vertreter dabei sein. Aus den einzelnen Städten reisen die Bürgermeister mit ihren Partnerinnen an», sagt Severin Lohri, Leiter Soziales und gesellschaftliche Integration in der Gemeinde Rothenburg und OK-Chef. Begleitet wird die Feier von lokalen Kulturvereinen. Mit dabei sind etwa die Alphornbläser-Vereinigung Luzern und die Schwyzerörgelifrönde Pilatusblick.

«Für das Turnier reisen rund 150 Personen aus dem Ausland an», sagt Lohri. Rechne man die Einheimischen ein, dann seien es insgesamt rund 250. Beim Turnier treten die einzelnen Vertretungen in vier Sportarten an: «Wir bieten die Sportarten Fussball, Handball, Volleyball und Tischtennis an», sagt Lohri.

«Wunderbarer internationaler Austausch»

Die Sportturniere finden am 10. Juni tagsüber statt. «Es wird ein grosses Turnier auf spielerische Art und Weise», sagt Lohri. Den «Wettkampfcharakter» werde man aber sicher trotzdem spüren, wenn die Gruppen vom Ehrgeiz gepackt werden. Nach den Wettkämpfen wird am Abend eine Rangverkündigung abgehalten. Auch eine Festwirtschaft mit Grillständen und Risotto wird es geben. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Feldmusik Rothenburg, eine Popband der Musikschule und die Guuggemusig Fläckegosler Roteborg. «Rothenburg freut sich auf ein Fest mit ‹allen Rot(h)enburgs›», sagt Lohri.

Auch bei Christian Grunwald, Bürgermeister der Partnerstadt Rotenburg an der Fulda, spürt man die Vorfreude: «Darauf freuen sich alle immer sehr, wenn es wieder einmal stattfindet», sagt er. Grunwald ist seit mehr als elf Jahren Bürgermeister und hat schon einige Treffen erlebt: «Da entstehen immer wieder wunderbare Freundschaften. Das ist wirklich schön.» Er selbst werde wohl am Volleyballturnier teilnehmen. «Neben dem sportlichen Wettkampf ist es auch ein wunderbarer internationaler Austausch, auch über die politische und gesellschaftliche Situation», so Grunwald. Sorgen und Probleme, aber auch positive Dinge seien teilweise sehr ähnlich. Es gebe aber auch Themen, bei denen grosse Unterschiede zwischen den Städten vorhanden sind.

Freundschaft existiert schon Jahre

Die Freundschaft zwischen den Rot(h)enburgs reicht viele Jahre zurück. Zwischen einigen Städten im Westen Deutschlands hatte bereits 1980 eine Freundschaft bestanden, als die Stadtbehörden von Rothenburg ob der Tauber eine Einladung zu einem Treffen in den Kanton Luzern gesandt hatten. Weitere Städte in Polen und der ehemaligen DDR schlossen sich später dem Verbund an.

Das erste Treffen im Luzernischen Rothenburg fand 1988 statt. Damals reisten rund 700 Personen an, vor allem aus der BRD. Weitere Events in der Schweiz wurden in den Jahren 1999 und 2011 abgehalten.