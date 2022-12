Die akute Bronchiolitis ist eine Virusinfektion der allerkleinsten Atemwege (Bronchiolen) und die häufigste Infektionskrankheit der unteren Atemwege bei Kindern im ersten Lebensjahr. Sie tritt in Wellen mit gehäuften Krankheitsfällen auf – sogenannten Epidemien. Die Infektion betrifft vor allem sehr kleine Kinder (jünger als 6 Monate), manchmal erkranken auch ältere Säuglinge daran. In den meisten Fällen wird die Bronchiolitis durch das RS-Virus RSV) ausgelöst. Die Viren bewirken eine starke entzündliche Schleimhautschwellung, was zu einer Verengung bzw. Verstopfung der Atemwege führt.