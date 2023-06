Rudern Lucerne Regatta mit Melderekord Vom 7. bis 9. Juli werden knapp 700 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt auf dem Rotsee in Luzern erwartet.

Der Ruderweltcup auf dem Rotsee bietet dieses Jahr den Teams die letzte Gelegenheit, Renntaktik, Form und Bootsbesetzungen vor den Weltmeisterschaften im September in Belgrad (Serbien) zu testen. Diese Gelegenheit nutzen knapp 700 Athletinnen und Athleten aus 52 Nationen, wie Lucerne Regatta am Donnerstag mitteilte. Im Männer Einer bedeuten die total 46 gemeldeten Boote einen Allzeit-Rekord in der Geschichte des Weltruderverbandes.

Trotz ihren Rücktritt vom Spizensport kann Jeannine Gmelin dieses Jahr dennoch am Rotsee begrüssen dürfen. Die erfolgreichste Schweizer Ruderin der Geschichte wird im Ruderzentrum die Coffee Lounge – «Rob’s Hood» - zu Ehren ihres verstorbenen Coaches und Partners Robin Dowell betreiben. (zim)