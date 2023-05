Saubermann Luzerner Schuhmacher glänzte im WM-Final – für den Titel reichte es aber nicht Albert Gjukaj hat an der Weltmeisterschaft im Schuhpolieren in London gegen zwei Mitstreiter gekämpft. Der Mitinhaber des Luzerner Geschäfts «Mr. Dapper» ist nun der zweitbeste Schuhputzer der Welt.

Albert Gjukaj an der WM in Londen. Bild: PD

Eine brillante Vorstellung hat der Luzerner Albert Gjukaj an den «Shoe Shining World Championchips» am Samstag geliefert. Der Mitinhaber des Schuhgeschäfts «Mr. Dapper» hat im Finale der Schuhputz-WM in London mit dem Japaner Naoki Hayashida und dem Briten Paul Black um den Titel gekämpft. Sie mussten einen Schuh auf Hochglanz polieren.

Die drei Finalisten beim Wettkampf. Quelle: Youtube

An Stehtischen präsentierten die Finalisten dem Publikum während 20 Minuten, wie ein Schuh mit Wachs, Creme und Wasser spiegelblank geputzt wird. Dabei benutzten sie nur ein Tuch als Hilfsmittel. Eine Jury beurteilte die Werke. Der Luzerner platzierte sich auf dem zweiten Rang, Weltmeister wurde der Japaner.

Trotz Enttäuschung eine erfreuliche Erkenntnis

«Die Aufregung vor dem Auftritt war gross. Beim Polieren war ich aber fokussiert, was links und rechts von mir geschah, nahm ich nicht wahr», sagte Gjukaj nach dem Finale und gab zu, enttäuscht zu sein. «Ich rechnete mit dem Titel. Doch Asiaten sind Perfektionisten, das ist ihre Stärke.» Umso mehr ein Grund für ihn, 2024 wieder anzutreten. Es sei «Zeit, dass ein Europäer Weltmeister wird». Was ihn freut: «Die vielen Feedbacks lassen mich glauben, dass Leute wieder Wert auf gute Schuhe legen.»