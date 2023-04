SBB Bahnverkehr in Luzern am Montagmorgen eingeschränkt Grund für die Einschränkungen sind ausserordentliche Bauarbeiten. Die Störung dauert gemäss SBB bis ca. 09:15 Uhr. Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

