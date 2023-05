SBB Zwischen Luzern und Ebikon war die Zugstrecke unterbrochen Am Mittwochmorgen war die Zugstrecke zwischen Luzern und Ebikon unterbrochen. Grund war eine technische Störung.

Zugreisende in der Region Luzern mussten sich am Mittwochmorgen gedulden. Aufgrund einer technischen Störung war der Zugverkehr zwischen Luzern und Ebikon unterbrochen. Die Einschränkung dauerte bis zirka 11.30 Uhr, so die SBB via Railinfo.

Betroffen waren die Linien IR70, IR75, S1. Es ist noch mit Verspätungen und vereinzelten Ausfällen zu rechnen. Reisende zwischen Thalwil, Zürich HB und Luzern reisen via Olten. Reisende zwischen Zug und Luzern reisen via Arth-Goldau. Reisende zwischen Ebikon und Luzern benützen die Busse der Linie 1. (zfo)

Betroffen sind die… https://t.co/Up5GxM4aT0 — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) May 31, 2023