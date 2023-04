Vierwaldstättersee GA und Tageskarten bringen zu wenig Ertrag – nun erhöht die SGV die Billettpreise Wer auf dem Vierwaldstättersee mit dem Schiff fahren will, muss bald mehr bezahlen. Es ist bereits die dritte Tariferhöhung seit Ende 2019.

Passagiere beim Einstieg ins Dampfschiff Uri in Luzern. Bild: Dominik Wunderli

Alles wird zurzeit teurer – bald auch die Fahrt über den See. Ab Ende 2023 kostet eine Schifffahrt von Luzern nach Flüelen retour mit Halbtaxabo 1.50 Franken mehr als heute, nämlich 43 Franken, wie die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) mitteilt. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 kostete die gleiche Strecke bloss 36 Franken.

Für die SGV ist es bereits die dritte Erhöhung seit Ende 2019. Die letzte (Ende 2022) liegt nur gerade vier Monate zurück. Die neue gilt für Streckenbillette. Nicht erhöht werden die Preise für die Familientageskarte (99 Franken), für die Kindertageskarte (12 Franken) und für das Jahresabo «Vierwaldstättersee-Pass» (ab 299 Franken).

Schweizweit höhere Preise geplant Die Preiserhöhung beträgt im Schnitt 4,2 Prozent für Einzelbillette, teilt die SVG mit. Sie decke sich mit dem Entscheid des Branchenverbands Alliance SwissPass, der schweizweit höhere ÖV-Preise plant. Ob der Tarifverbund Passepartout die Zug- und Busbillettpreise in Luzern, Nid- und Obwalden ebenfalls erhöht, ist noch offen, wie dieser auf Anfrage mitteilt. (std)

Ein Dampfschiff im Luzerner Seebecken. Bild: Dominik Wunderli

Die SGV begründet den Schritt mit der anhaltend hohen Teuerung, den Investitionen in die Schiffsflotte und den Personalkosten. «Wir haben für 2023 beispielsweise auch die Löhne unserer Mitarbeitenden um 4 Prozent erhöht», sagt SGV-Geschäftsführer Stefan Schulthess. Doch nicht nur die Personalkosten seien gestiegen, sondern auch alles andere teurer geworden – vom Treibstoff bis zu Ersatzteilen für die Schiffe. Ausserdem habe man für 2023 den Fahrplan leicht ausgebaut – was die Kosten ebenfalls in die Höhe treibt.

Jeder vierte Fahrgast löst kein Schiffsticket

Nicht zufrieden ist die SGV mit dem Durchschnittsertrag pro Passagier von 13 Franken für eine Fahrt; Tendenz sinkend. Das Problem ist, dass ein Grossteil zu stark vergünstigten Tarifen unterwegs ist. «Ein Viertel unserer Fahrgäste besitzt ein GA oder fährt mit einer ÖV-Tageskarte», sagt Schulthess. Zwar erhält die SGV eine Entschädigung aus den Einnahmen des Verkaufs dieser Produkte. Doch diese ist längst nicht so hoch, wie wenn der Passagier ein reguläres Billett kaufen würde. Auch die für Ende 2023 angekündigte Preiserhöhung bei den Generalabos wird daran wenig ändern.

Lösen könnte man dieses Problem theoretisch, indem die SGV das GA nicht mehr akzeptiert. Doch ein solcher Schritt würde von den Passagieren kaum goutiert, glaubt Schulthess: «Das käme schlecht an.» Ein Ausstieg aus dem GA-Verbund würde auch dem Selbstverständnis der SGV zuwider laufen: Man sieht sich nicht als isolierte Tourismusattraktion, sondern als Teil des Schweizer ÖV-Systems. Dies umso mehr, da ein Grossteil der Schiffspassagiere per Zug anreist.

In Sachen Tarifsystem sei ohnehin vieles im Umbruch, sagt Schulthess. Der schweizweite Trend geht in die Richtung, dass man verschiedene Transportmittel möglichst mit einem elektronischen Ticket benutzen kann. Wie auch immer die Tariflandschaft in einigen Jahren aussehen wird: Für Schulthess ist «klar, dass wir da mitmachen werden».

Passagierfrequenzen: 2022 setzte hohe Messlatte

Auf dem Vierwaldstättersee steht die Hauptsaison vor der Tür. Welche Erwartungen hat Schulthess bezüglich Passagierfrequenzen? Der vergangene Sommer habe dank Top-Wetter die Messlatte hoch gesetzt: «Wir können nicht davon ausgehen, dass das Wetter dieses Jahr wieder so gut wird.» Dafür hat sich der internationale Tourismus weiter erholt, was für 2023 ein Pluspunkt ist. Insgesamt erwartet Schulthess, dass die Bilanz 2023 vergleichbar mit jener des Vorjahres ausfallen wird.