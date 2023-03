Schiffsrestaurant Überfahrt der «Wilhelm Tell» wurde auf Freitag verschoben Wegen zu starkem Wind bleibt das Schiffrestaurant Wilhelm Tell einen Tag länger als geplant in der Shiptec-Werft beim Inseli. Das Risiko für ein Scheitern der Überfahrt war zu gross.

Das Schiffrestaurant Wilhelm Tell vor seiner vierwöchigen Sanierung. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. 2. 2023)

Die Überfahrt des Schiffrestaurants Wilhelm Tell von der Luzerner Werft an den Luzernerhof wurde auf Freitag verschoben. Das teilte der Schiffseigentümer Edi Räber am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Überfahrt hätte am Donnerstag ab circa 8 Uhr stattfinden sollen. Die Vorbereitungsarbeiten in der Werft waren ab 5.30 Uhr geplant.

Der starke Wind und der damit einhergehende relativ hohe Wellengang liessen einen Transport des alten Raddampfers nicht zu. Das Schiff, das seit 53 Jahren selber nicht mehr fahrtüchtig ist, hätte von einem anderen Schiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) quer über die Luzerner Seebucht zum Luzernerhof geschoben werden sollen. Dort dient die «Wilhelm Tell» seit 1972 als Schiffrestaurant.

Der Transport, der rund dreiviertel Stunden dauert, soll nun am Freitag ebenfalls wieder ab circa 8 Uhr stattfinden. Voraussetzung ist, dass die Windverhältnisse dann besser sind. Für die Überfahrt muss der See möglichst ruhig sein. Die Wilhelm Tell war Anfang Februar für eine vier Wochen dauernde Revision des Rumpfs in die Shiptec-Werft transportiert worden. Der 1908 erbaute Raddampfer Wilhelm Tell war 1970 im Zug der Flottenereuerung von der SGV ausser Betrieb genommen worden.