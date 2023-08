Schlangenalarm Polizei greift in Kriens ausgebüxte Schlange auf Bei der Fenkernstrasse in Kriens wurde am Mittwochnachmittag eine Schlange gefunden. Woher sie kommt, ist nicht bekannt. Die Luzerner Polizei hat einen Schlangenspezialisten beigezogen.

Die ausgebüxte Schlange bei der Fenkernstrasse in Kriens. Bild: Leserreporter

Da dürften einige Passantinnen und Passanten gestaunt haben: In Kriens ist bei der Fenkernstrasse am Mittwochnachmittag eine 1,5 Meter lange Schlange auf dem Trottoir aufgefunden worden. Das Tier sei direkt neben einer Kartonschachtel gelegen, berichtet ein Leserreporter gegenüber «PilatusToday». Gemäss Berichten in den sozialen Medien lag die Schlange vor einem Schuhgeschäft.

Die Luzerner Polizei bestätigte dem Portal einen Einsatz. Eine Patrouille sei ausgerückt und habe das Tier eingefangen. Wem das Tier gehört und um welche Schlangenart es sich handelt, sei nicht bekannt. Auch nicht, wie das Tier aufs Trottoir gelangen konnte. Die Polizei zieht nun einen Spezialisten bei, um die Schlangenart zu bestimmen. (chm)