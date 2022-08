Schötz Luzerner Stadtoriginal Josef Birrer stirbt im Alter von 73 Jahren Josef Birrer war stadtbekannt. Besonders viel Zeit verbrachte er an der Baselstrassse, wo er täglich das Geschehen vom Trottoir aus verfolgte. Nun ist das Stadtoriginal in Schötz gestorben.

Josef Birrer lebte zuletzt in Schötz. Zuvor verbrachte er viele Jahre in der Stadt Luzern. Bild: Güüggali-Zunft Luzern

Das Stadtoriginal Josef Birrer ist nicht mehr: Der bekannte Luzerner starb vor einigen Tagen im Alter von 73 Jahren, wie die Güüggali-Zunft Luzern schreibt. Birrer lebte mehrere Jahrzehnte in der Stadt Luzern – gebürtig stammt er aus Hergiswil am Napf.

Lange Zeit wohnte Birrer an der Baselstrasse. Dort beobachtete er fast täglich auf einem Stuhl auf dem Trottoir das Geschehen. Er erregte Aufmerksamkeit und kam dadurch gar zu einer Rolle im Film «Rue de Blamage» von Regisseur Aldo Gugolz.

Fast ausnahmslos nahm Birrer an den Anlässen der Güüggali-Zunft teil. Auch mit seinem Töffli war er viel unterwegs. So fuhr er damit sogar bis nach Innsbruck. Dazu besass er einen Hund – das geliebte Tier starb vor einigen Jahren.

Josef Birrer. Bild: Güüggali-Zunft Luzern

Birrer verbrachte die letzten Jahre in verschiedenen Heimen. Ein grosser Wunsch von ihm war es, in die Stadt zurückzukehren. Zuletzt lebte er in Schötz, wo er auch verstarb. (lga)