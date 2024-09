Schulanfang Gummitwist, Fussball und Slimy: Das sind unsere liebsten Pausenplatzspiele Ab dem 22. August sind die Schulhausplätze im Kanton Luzern wieder voller Leben. Zeit für etwas Nostalgie: Pausenspiele aus den 90ern erleben gerade ein Comeback.

Gummitwist macht Spass und ist Training zugleich. Bilder: Nadia Schärli (18. August 2022)

Gummitwist spielen ist denkbar einfach: Neben einem Gummiband braucht’s im Idealfall drei Spieler. Wer mit Hüpfen dran ist, darf in, auf oder zwischen das Gummiband springen, mit einem oder mit beiden Beinen. Natürlich gibt es genau definierte Sprungabläufe, die meistens im Rhythmus eines Spruchs gehüpft werden müssen.

Aber das ist Nebensache. Denn hüpft das Kind, hüpft auch das Herz der Eltern. Das iPad des Vaters wird plötzlich total uninteressant. Noch besser: Gummitwist fördert die Geschicklichkeit, Beweglichkeit und das Rhythmusgefühl der Kinder. Und: Kinder lernen, mit ihrem Körper umzugehen. In den 90er-Jahren in der hintersten Ecke des Hobbyraums verschwunden, feiert das Hüpfspiel mit Suchtpotenzial seit ein paar Jahren ein Comeback. Nicht nur auf dem Pausenplatz: Auch in der Freizeit sieht man Kinder auf den Quartierstrassen wieder komplizierteste Figuren hüpfen. Übrigens: Gummitwist eignet sich hervorragend als kleines Fitnesstraining auch für Erwachsene. (rem)

Das Tauschen von Sammelbildern aller Art steht in der Pause hoch im Kurs.

Sammeln und Tauschen: Das war in meiner Schulzeit eine beliebte Pausenbeschäftigung. Es gab die beliebten Diddl-Blätter – farbige, karierte Schreibblöcke, auf denen die Maus in verschiedenen Posen zu sehen war. Manchmal dufteten die Blätter gar. Ich hatte einen ganzen Ordner mit diesen Sammelstücken. Benutzen tat ich diese zwar nicht, doch je grösser die Sammlung, desto stolzer war ich. Gutes Verhandlungsgeschick war dabei essenziell.

Das galt auch für den Tausch von anderen Karten wie Pokemon-Klebern oder Panini-Bildern. Zwei für eins? Aber wirklich nur, wenn es eine wertvolle Karte war oder man sie unbedingt brauchte. Zugegeben, selber habe ich nie solche besessen. Meist bediente ich mich bei der Sammlung meines Bruders – unter dem Bett hortete er eine ganze Kiste. Doch einen gewissen Reiz hatten die Karten schon. Die Pokemon waren zum Teil süss – wie stark sie waren, spielte mir keine Rolle. Und auch die Fussballer avancierten zu Vorbildern für mich. Einige schafften es gar an meinen Kleiderschrank. (fmü)

Fussball – früher eher ein Bubending, ist heute auch bei Mädchen beliebt.

Das beste Pausenplatzspiel? Eindeutig Fussball. Denn der Pausenplatz ist für den Schweizer Fussball, was die Favelas für den brasilianischen sind. Dort holen sich die künftigen Profis die nötige Strassenhärte. Aus mir ist leider – oder zum Glück – kein Profi geworden, obwohl ich in der Primarschule fast während jeder Fünfzehn-Minuten-Pause auf improvisierte Tore zielte. Als eines Tages in unserem Dorf ein neues Schulhaus eröffnet wurde, das auf dem Pausenplatz zwei kleine Tore hatte, gab es bei uns Buben – es waren nur Buben, die Fussball spielen wollten – kein Halten mehr. Die Tore stehen heute noch.

Ähnlich gross war die Freude, wenn es mal wieder geschneit hatte. Anstatt Fussball war in der Pause dann Schneeballschlacht angesagt. Ich erinnere mich, wie bestimmt 50 Kinder auf einer grossen Wiese drauflos warfen, als ob es kein Morgen gäbe.

Die besten Spiele sind ja diejenigen, die man auch als Erwachsener spielt. Und das Tschutten ist bei mir definitiv geblieben. Ich kicke heute noch regelmässig mit Freunden. Und eigentlich wäre es auch wieder mal Zeit für eine Schneeballschlacht. (mst)

Es braucht nur eine zusammengeknüpfte Schnur und etwas Übung.

Mit einem Stück Schnur in der Hand rannten wir um zehn vor zehn jeweils auf den Pausenplatz. Die Schnur war an den Enden zusammengeknüpft, sodass man alleine oder in der Gruppe Fadenspiele spielen konnte.

Die Schnur wurde zwischen den Händen aufgespannt. So konnten die Gspändli die Schnur mit teils komplizierten Fingerbewegungen übernehmen und neue Figuren aufspannen. Ein Koordinations- und Knobelspiel, das für Kinder und Erwachsene unterhaltsam ist. Die Möglichkeiten für Figuren sind schier endlos – ganze Bücher wurden über das jahrtausendealte Spiel schon geschrieben.

Noch viel spannender war es für uns, die drei immergleichen Figuren mit unterschiedlich langen Schnurstücken zu probieren. Am liebsten mit einer ellenlangen eigens für das Spiel gedrehten Kordel. Eine besondere Herausforderung war das Spielen mit einem «Gommeli». Damit konnte man auch unter dem Pult spielen – trotz Schmerzen an den Fingern lohnte es sich offenbar. (jb)

Wer kann zum Versli schneller und besser nach vorgegebenem Muster klatschen?

«Sissi ma baby, I wantschu säi mi, I wantschu säi mi, I wantschu si fo mi!» Dieses Kauderwelsch hörte man zu meiner Schulzeit über den ganzen Schulhof. Bis heute weiss ich nicht, was dieser Text eigentlich sagen will. Aber auch «Schoko Schoko la la, Schoko Schoko de de, Schoko la, Schoko de, Schoko la de!» war sehr beliebt. Immer schneller und besser wollte man diese Klatschspiele beherrschen. Fleissig wurde vor der Schule, in der Pause und auf dem Heimweg geübt.

Zu Hause mussten zuletzt auch die Eltern daran glauben und durchgehend mitklatschen. Das war wohl manchmal ziemlich nervenaufreibend. Denn auch ich habe meine Eltern fast jede freie Minute dazu gezwungen, diese Klatschspiele mit mir zu singen.

Doch auch wenn manchmal nervig, sind die Klatschspiele für Kinder wertvoll. Denn es werden Bewegung, Musik und Stimme auf vielfältige Art und Weise kombiniert. Dabei werden Rhythmusgefühl und Koordination gestärkt. (lzi)

Glibberig und klebrig: Slimy finden die meisten Kinder toll.

Hochfangis auf dem Pausenplatz war bei meinen Gspändli und mir früher hoch im Kurs. Mal rettete uns das Mürli, mal die Geländerstange. Von dieser fiel ein Bub aber gleich zweimal nacheinander runter. Das war vielleicht ein Theater.

Zum Glück gabs auch Beschäftigungen mit wesentlich geringerer Verletzungsgefahr. Der Slimy zum Beispiel – wie hab ich die in einem Plastikgeistli verpackte Schleimmasse geliebt! Grün, gelb oder pink war sie. Rückblickend stank sie auch ein bisschen, das hat mich damals aber nicht gestört. Zu gross war die Faszination darüber, die Finger in die Masse zu bohren und sie in lange Fäden zu ziehen.

Ein ähnlich sinnloses wie klebendes Spielzeug war die Gummiklatschhand. Einmal richtig ausgeholt, flog sie ziemlich weit – und zack, klebte sie am Schulthek meiner besten Freundin oder an der Wand, wo sie Fettflecken hinterliess. Ups. Immerhin: Mehr Luusmeitli-Energie trug ich in der zweiten Klasse nicht in mir. (lf)