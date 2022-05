Schwingen Wie sieht das Programm aus? Und gibt es noch Tickets? Fragen und Antworten zum Luzerner Kantonalen in Rothenburg Vom 25. bis 29. Mai findet in Rothenburg das 102. Luzerner Kantonale Schwingfest statt. Aktuelle Informationen und Wissenswertes zum Fest.

Das fünftägige Programm der Schwingfest-Woche ist abwechslungsreich. Es bietet für Jung und Alt, Mann und Frau und sogar für Nicht-Schwinger-Fans etwas. Das Rahmenprogramm während der fünf Tage sieht folgendermassen aus:

Mittwoch, 25. Mai: Schlagernacht in der Chärnserhalle

Schlagernacht in der Chärnserhalle Donnerstag, 26. Mai: Frauen- Meitlischwinget

Frauen- Meitlischwinget Freitag, 27. Mai: Schwinger-Party in der Chärnserhalle

Schwinger-Party in der Chärnserhalle Samstag, 28. Mai: Nachwuchsschwinget und Familienplausch

Nachwuchsschwinget und Familienplausch Sonntag, 29. Mai: 102. Luzerner Kantonales Schwingfest

Die Arena und Kassen öffnen am Sonntag um 5.30 Uhr. Das Anschwingen wird um 7.30 Uhr starten. Nach einer Mittagspause wird um 13.15 Uhr mit dem 4. Gang gestartet. Der Schlussgang beginnt um 17 Uhr. Beendet wird der Tag mit der Rangverkündung um 18 Uhr. Hier finden Sie das detaillierte Programm.

Blick auf das Festgelände am 20. Mai. Bild: Webcam

Ja. Die Tribünen-Sitzplätze sowie die Rasen-Sitzplätze sind ausverkauft. Es sind im Vorverkauf aber noch unnummerierte Stehplätze erhältlich. Zudem sind am Sonntagmorgen ab 5.30 Uhr weitere Tickets in jeder Kategorie an der Tageskasse erhältlich.

Das Schwingfest findet in der Sportanlage Chärnsmatt statt. Diese kann mit der S-Bahn bis Rothenburg Dorf oder mit dem Bus der Auto AG Rothenburg bis Rothenburg, Lindau erreicht werden. Den Fahrplan der Auto AG finden Sie hier. Danach sind es noch zirka 300 Meter Fussmarsch.

Die Parkplätze um den Festplatz sind begrenzt. Es wird empfohlen, den ÖV zu benutzen. Bild: PD

In näherer Umgebung stehen zirka 1000 Parkplätze zur Verfügung – jedoch nur mit einer Parkkarte. Weitere 2500 Parkplätze finden sich im Industrie- und Gewerbegebiet von Rothenburg. Das Schwingfest Rothenburg empfiehlt jedoch ausdrücklich, den ÖV zu benutzen, da die Parkanlagen um die Arena begrenzt sind.

Neben den sieben Schwingplätzen finden sich vier Tribünen und insgesamt 7500 Plätze. Bild: PD

Am Sonntag, dem 29. Mai, sind folgende Festwirtschaften und Lokalitäten offen:

Chärnshalle: Hier wird das Bankett serviert. Ab 11.45 kann mit der braunen Bankettkarte geschmaust werden.

Hier wird das Bankett serviert. Ab 11.45 kann mit der braunen Bankettkarte geschmaust werden. LUKB-Zelt: Wer gerne kulinarischen Genüssen nachgibt, ist hier richtig. Es werden verschiedene Grilladen und diverse kalte und warme Getränke angeboten.

Wer gerne kulinarischen Genüssen nachgibt, ist hier richtig. Es werden verschiedene Grilladen und diverse kalte und warme Getränke angeboten. Schwinger-Bar: Für die Nachteulen ein idealer Treffpunkt. Mit einem DJ wird vom Abend bis in den Morgen für ausgelassene Stimmung gesorgt. Dabei werden die Gäste durch die Guuggemusig Fläckegosler Roteborg mit Drinks und Bier verwöhnt.

Moschtstube: Nicht nur dem Namen entsprechend gibt es hier Most. Daneben gibt es auch Bier, Kaffee und leckere Bretzeln.

Nicht nur dem Namen entsprechend gibt es hier Most. Daneben gibt es auch Bier, Kaffee und leckere Bretzeln. Schwinger-Dörfli: Hier befindet sich das kulinarische Zentrum während der ganzen Schwingfest-Woche. Von einem Pasta-Mobil über Bschüssig-Teigwaren bis zu Raclette, Steak, Würsten, Hamburger, Pommes frites, Kartoffelsalat und Sandwiches gibt es für jeden Geschmack etwas.

Hier befindet sich das kulinarische Zentrum während der ganzen Schwingfest-Woche. Von einem Pasta-Mobil über Bschüssig-Teigwaren bis zu Raclette, Steak, Würsten, Hamburger, Pommes frites, Kartoffelsalat und Sandwiches gibt es für jeden Geschmack etwas. Haslimann-Zelt: In diesem Festzelt wird über den Mittag das Bankett serviert. Zutritt gibt es ab 11.45 Uhr für die Besitzerinnen und Besitzer der roten Bankettkarte.

In diesem Festzelt wird über den Mittag das Bankett serviert. Zutritt gibt es ab 11.45 Uhr für die Besitzerinnen und Besitzer der roten Bankettkarte. Jodlerwirt-Kafistobe: Zu trinken gibt es Meter mit Kaffee, Tee oder Bier. Gegen den Hunger kann man unter anderem mit Steaks und Pouletbrust ankämpfen.

Zu trinken gibt es Meter mit Kaffee, Tee oder Bier. Gegen den Hunger kann man unter anderem mit Steaks und Pouletbrust ankämpfen. Biergarten: Auch hier wird das Bier im Meter serviert – dazu gibt es Fleischkäsesemmeln und Bretzeln.

Auch hier wird das Bier im Meter serviert – dazu gibt es Fleischkäsesemmeln und Bretzeln. Vorplatz Chärnshalle: Der Bierstand und der Kaffeewagen sorgen für das Open-Air-Feeling. Passend dazu gibt es einen Grillstand.

Der Bierstand und der Kaffeewagen sorgen für das Open-Air-Feeling. Passend dazu gibt es einen Grillstand. Pavillon: Das grosse, offene Festzelt ist mit einer grossen Bartheke ausgestattet. Hier werden die Gäste mit verschiedenen Getränken und Offenbier vom 1000-Liter-Tank versorgt.

Das grosse, offene Festzelt ist mit einer grossen Bartheke ausgestattet. Hier werden die Gäste mit verschiedenen Getränken und Offenbier vom 1000-Liter-Tank versorgt. Zeder-Zelt: Neben einem halben Poulet mit Bürli werden Schüblig mit Kartoffelsalat, Steaks, Würste, Hamburger und Pommes angeboten. An den Getränkeständen können die Gäste den Durst löschen.

Auf dem gesamten Areal kann mit Twint bezahlt werden. Der nächste Bankomat befindet sich bei der Avia-Tankstelle an der Bertiswilstrasse.

Die Aufbauarbeiten haben am 18. Mai gestartet. Hier sehen Sie ein Video des ersten Bautages:

Auf der Facebook-Seite des Schwingfests gibt es auch weitere Videos und Bilder.

Hier zu sehen sind die sechs prächtigen Lebendpreise des diesjährigen Luzerner Kantonalen Schwingfestes. Bei ihnen stehen die zehn flotten Ehrendamen. Bild: PD

Das OK konnte wie im Luzerner Kantonalen Schwingfest 2011 die gleichen Spender gewinnen. In der Bildergalerie finden Sie die verschiedenen Lebendpreise und ihre dazugehörigen Züchterinnen und Züchter: