Sedelstrasse Luzern Massive Kollision zwischen Lastwagen und Auto – eine Person erheblich verletzt Auf der Sedelstrasse kollidierte am frühen Smastagmorgen ein Lastwagen mit einem Auto. Die Autofahrerin wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht, die Sedelstrasse war mehrere Stunden gesperrt.

Auf der Sedelstrasse in der Stadt Luzern ereignete sich am frühen Samstagmorgen ein Verkehrsunfall. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr um 6.40 Uhr ein Lastwagen vom Schlossberg her talwärts. Bei der Abzweigung Riedstrasse gelangte das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Die Autofahrerin verletze sich beim Unfall erheblich. Bild: Luzerner Polizei

Gemäss Mitteilung der Polizei zog sich die Autofahrerin beim Unfall erhebliche Verletzungen zu, worauf sie durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht wurde. Die Sedelstrasse musste für rund vier Stunden gesperrt werden, damit die Fahrzeuge abgeschleppt werden konnten. (pl)