Seetalplatz Emmenbrücke Angetrunken und zu schnell unterwegs – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer Eine Polizeipatrouille wurde in der Nacht auf Dienstag auf einen angetrunkenen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Das Fahrzeug hatte einige Mängel und konnte 50km/h anstatt den erlaubten 20km/h fahren.

Ohne Licht und dann auch zu schnell unterwegs: In der Nacht auf Dienstag fiel einer Patrouille der Luzerner Polizei um etwa 00.30 Uhr ein E-Scooter-Fahrer beim Seetalplatz in Emmenbrücke auf. Dieser war alkoholisiert unterwegs, wie eine anschliessende Kontrolle ergab. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0.79 mg/l, schreibt die Polizei in ihrer Medienmitteilung.

Ausserdem hatte das Fahrzeug mehrere Mängel. Anstatt den erlaubten 20 km/h konnte das Gefährt bis zu 50km/h schnell werden – trotz defekter Bremsen. Die Polizei hat das Gefährt nun sichergestellt.

Der fehlbare E-Scooter-Fahrer ist kein Einzelfall. Gemäss Mitteilung der Polizei missachten E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer immer wieder die Verkehrsregeln. Öfters auch deshalb, weil sie die Regeln überhaupt gar nicht kennen.

Damit Ihnen dies nicht passieren kann, hier die Tipps der Luzerner Polizei: